Sin Angeline in Brada na umetniško sceno prodira z uporabo psevdonima

19-letni sin Angeline Jolie in Brada Pitta, Pax Jolie-Pitt, vstopa na umetniško sceno, a pri tem noče uporabljati lastnega imena, saj si želi uspeti zaradi svoje umetnosti in ne zato, ker je otrok znanih staršev. Kot je za Page Six povedal nek vir blizu mladega umetnika, ta objavlja pod psevdonimom Embtto.

Pax Jolie-Pitt si želi postati uveljavljen umetnik, a tega noče doseči s pomočjo znanih staršev, temveč se želi med elito prebiti sam. Prav zato se je 19-letnik odločil, da bo za svoje delo uporabljal psevdonim, pod katerim bo razstavljal svoja dela, za katera uporablja digitalne in mešane medijske postopke, uvrščajo pa se med abstraktno umetnost. icon-expand Pax Jolie-Pitt in Angelina Jolie FOTO: Profimeda Umetniško izražanje za Paxa ne predstavlja le konjička, saj naj bi se ta že pripravljal na razstavo, ki jo bodo predstavili v galeriji v Tel Avivu v Izraelu. Koliko njegova dela stanejo, ni znano. Posvojeni sin Angeline in Brada pa ni edini otrok, ki ima zvezdniške starše in se je odločil, da se ne želi uveljaviti s pravim imenom. Tudi sin Madonne in režiserja Guyja Richieja svoja umetniška dela predstavlja pod psevdonimom Rhedd. PREBERI ŠE Hailey Bieber jasno in glasno: Sem otrok nepotizma Pax si sicer ne želi stopiti pod soje žarometov, v javnosti pa se le redko pojavlja v družbi staršev. Novembra so ga opazili z mamo med nakupovanjem v Los Angelesu, ko je leta 2021 maturiral, pa se ni želel udeležiti zaključne slovesnosti, ker se je raje izognil paparacev. V zadnjih tednih je debata o zvezdniških otrocih znova zaživela. Nanjo se je prva odzvala Hailey Bieber, ki je nosila majico z napisom 'Otrok nepotizma', podprla pa jo je igralka Gwyneth Paltrow, ki je tudi sama zvezdniški otrok. Kate Hudson, katere mati je igralka Goldie Hawn, njen oče pa je znan pevec, je mnenja, da je nepotizma v drugih poklicih veliko več kot v igralstvu. Tom Hanks, ki je v svojem zadnjem filmu zaigral s sinom, pa pravi, da je nepotizem vedno bil in vedno bo del Hollywooda.