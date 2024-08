Sin Angeline in Brada okreva po nesreči: Čaka ga dolga pot

Pax Jolie-Pitt , posvojeni sin Angeline Jolie in Brada Pitta , je bil zaradi bolečin, ki jih je pred dnevi utrpel v nesreči z električnim kolesom, prepeljan v bolnišnico. 20-letnik se je po poročanju ameriških medijev zaletel v zadnji del avtomobila, po trku pa se je pritoževal nad bolečinami glave in kolka. Pax med vožnjo ni nosil čelade.

"Paxa so odpustili iz intenzivne nege. Utrpel je kompleksne poškodbe, pred njim pa je dolga pot okrevanja in fizioterapije," je za People povedal vir in dodal, da sta 20-letnik in njegova mati, ki mu je ves čas zdravljenja v bolnišnici stala ob strani, hvaležna za hitro posredovanje reševalcev in odlično nego, ki jo je prejel.

Poleg 49-letne igralke so bili z bratom ves čas tudi ostali otroci nekdanjega zvezdniškega para, ki so ga obiskovali in mu pomagali. "Zelo so povezani," je še dodal vir.