Sin Angeline in Brada po nesreči z električnim kolesom hospitaliziran

Pax Jolie-Pitt , posvojeni sin Angeline Jolie in Brada Pitta , je bil zaradi bolečin, ki jih je utrpel v nesreči z električnim kolesom, prepeljan v bolnišnico. 20-letnik se je po poročanju ameriških medijev zaletel v zadnji del avtomobila, po trku pa se je pritoževal nad bolečinami glave in kolka. Pax med vožnjo ni nosil čelade.

Pax Jolie-Pitt je v nesreči z električnim kolesom utrpel poškodbe glave in kolka.

Njegovo zdravstveno stanje naj bi bilo sedaj stabilno, a so se zdravniki najprej prestrašili, da je utrpel možganske krvavitve. 20-letnik naj bi bil že kmalu odpuščen v domačo oskrbo. Kot so nesrečo za TMZ opisali očividci, naj bi se Pax približeval križišču, ko se je zaletel v drugo vozilo, ki je čakalo pri rdeči luči semaforja. Prav voznik naj bi bil tisti, ki je prvi preveril 20-letnikovo stanje, potem pa poklical reševalno vozilo.

Pax je eden od šestih otrok nekdanjih zakoncev, skupaj pa imata še 22-letnega Maddoxa, 19-letno Zaharo, 17-letno Shiloh in 15-letna dvojčka Konoxa in Vivienne. Pitt in Jolie, ki sta se uradno ločila aprila 2019, sta tri starejše otroke posvojila, Shiloh je bila rojena maja 2006 v Namibiji, dvojčkov pa sta se razveselila julija 2008.