Sin Angeline in Brada z električnim kolesom znova povzročil nesrečo

Sin Angeline Jolie in Brada Pitta Pax se je v petek znašel v še eni nesreči z električnim kolesom, le šest mesecev po tem, ko je bil hospitaliziran zaradi poškodb, ki jih je utrpel v prejšnji nesreči. 21-letnik se je vozil s kolesom skozi sosesko Los Feliz v Los Angelesu, ko se je zaletel v bok avtomobila in pustil veliko udrtino na sovoznikovih vratih avtomobila, je poročal TMZ .

Tokratni incident naj bi odnesel brez poškodb, saj je svojo pot nadaljeval, po tem, ko mu je uspelo ponovno naravnati krmilo kolesa. Julija so Paxa, enega izmed šestčlanskega klana zvezdniškega para, po še eni od nesreč z električnim kolesom odpeljali v bolnišnico. Zdravniki so se takrat najprej prestrašili, da je utrpel možganske krvavitve, vendar je bil nato Pax kmalu odpuščen v domačo oskrbo.

"Paxa so odpustili iz intenzivne nege. Utrpel je kompleksne poškodbe, pred njim pa je dolga pot okrevanja in fizioterapije," je takrat za People povedal vir in dodal, da sta ponesrečenec in njegova mati, ki mu je ves čas zdravljenja v bolnišnici stala ob strani, hvaležna za hitro posredovanje reševalcev in odlično nego, ki jo je prejel. V času nesreče ni uporabljal čelade, zaradi česar je utrpel hudo poškodbo glave.

Bližnji so po poročanju Page Six razkrili, da je bil Pax udeležen v več kolesarskih nesrečah, zaradi česar naj bi bili njegovi prijatelji in družina v skrbeh glede njegove varnosti. "Njegovi prijatelji so zaskrbljeni," je povedal vir blizu družine in dodal: "Nepremišljen je. Zaskrbljeni so." Pritoževali naj bi se nad dejstvom, da je dosleden pri tem, da kljub zgodovini nesreč nikoli ne nosi čelade. Tokrat je le ni pozabil doma.