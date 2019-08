Sin Angeline Jolie bo študiral v Južni Koreji

Angelina Jolie in njen nekdanji soprog Brad Pitt imata tri posvojene otroke, Maddoxa, Paxa in Zaharo, v zakonu pa so se jima rodili tudi trije biološki otroci, Shiloh, Knox in Vivienne. Njun najstarejši sin Maddox, ki je ravnokar dopolnil 18, pa se že pospešeno pripravlja na študij. Že v kratkem bo tako odpotoval v Južno Korejo, kjer bo študiral biokemijo. Očitno ga študij v ZDA ne zanima, poleg tega bo tako bližje svoji domovini, Maddox se je namreč rodil v Kambodži.

"Sprejeli so ga na kar nekaj univerz, ampak Maddox je izbral univerzo v Seulu. Mladenič se že uči korejščino, večkrat na tedne ima učne ure, tako bo čim bolje pripravljen," so zapisali v reviji Peopleter dodali, da ga bo Angelina še ta mesec pospremila na univerzo Yonsei v Seulu: "Zelo ga bo pogrešala, ker bo tako zelo daleč, vendar je nanj zelo ponosna," je reviji zaupal vir blizu zvezdnice.

Maddox je Južno Korejo že obiskal. Ko je bila njegova slavna mati v državi kot posebna odposlanka Visokega urada Združenih narodov za begunce, je mladenič preveril tamkajšnje univerze in kakor je videti, je zmagala univerza Yonsei.

Univerza je ena od najbolj kakovostnih in najbolj prestižnih zasebnih šol v državi, ustanovili so jo že leta 1885.