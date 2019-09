Sin Angeline Jolie spregovoril o svojem odnosu z očetom

Maddox , najstarejši sin Angeline Jolie in Brada Pitta , se je pred kratkim odpravil na študij biokemije na južnokorejsko univerzo Yonsei . Čeprav je bil sprejet na več ameriški univerz, se je posvojenec nekdanjega zvezdniškega para odločil, da bo študiral bližje svoji domovini, saj se je namreč rodil v Kambodži.

Svoje navdušenje nad sinovim odhodom v tujino je zvezdnica izkazala že ob slovesu, sedaj pa je nanj še bolj ponosna, saj se je odlično odzval na provokacije paparacijev. Čeprav se Maddox na novo okolje še ni popolnoma privadil, je že postavljen v središče pozornosti. Paparaciji so ga pričakali pred univerzo in mu zastavili vprašanje, ali ga bo prišel oče kadarkoli obiskat.

"Nisem popolnoma prepričan," je odgovoril najstarejši sin Angeline. "Karkoli se zgodi, se pač zgodi," je zaključil. Dodal je še, da zaenkrat še ne govori korejsko in še ni ljubitelj K-popa. Tuji mediji so zapisali, da se je takšnega načina odgovarjanja zagotovo naučil od svoje mame.

Vprašanje paparacijev je bilo neprijetno zato, ker je bil Brad po ločitvi z Angelino leta 2016 v zelo slabih odnosih s svojim najstarejšim sinom. Med drugim so imeli na letalu tudi incident, ko se je igralec drl na posvojenca, ki je verbalno branil svojo mamo. FBI agenta sta zadevo vzela pod drobnogled in ocenila, da je šlo samo za družinski prepir. Brad se je s sinom kasneje videl samo pod nadzorom terapevta.

Čeprav ima Maddox slab odnos z očetom, si je zelo blizu s svojo mamo. Med drugim sta sodelovala tudi pri ustvarjanju filma First They Killed My Father, kjer se je preizkusil v vlogi producenta.