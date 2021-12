Sin Arnolda Schwarzeneggerja ne uporablja očetovega priimka

Joseph Baena sledi stopinjam očeta Arnolda Schwarzeneggerja in skuša uspeti kot igralec, a pri tem noče uporabljati očetovega priimka. Joseph, ki je sicer na očeta zelo ponosen in navezan, ob igralski karieri gradi še kariero kot nepremičninski agent.

"To ni moja glavna prioriteta v tem trenutku. Želim si zgraditi kariero v igralstvu in uspeti kot nepremičninski agent," je na vprašanje zakaj ne uporablja očetovega priimka odgovoril Joseph. Čeprav se je odločil, da poskuša uspeti sam, pa sta oče in sin v tesnih odnosih: "Oče je žrebec in pravi moški. Zgledujem se po njem in na nek način je vplival na mnogo stvari, kot je na primer odločitev, da postanem igralec, na moj izgled in ukvarjanje s fitnesom." Dodal je, da se veseli praznikov, ki jih bo preživel z družino.