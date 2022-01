Sin Arnolda Schwarzeneggerja o njunem odnosu: Na začetku sem bil nervozen

Joseph Baena, sin Arnolda Schwarzeneggerja in nekdanje hišne gospodinje, je pred kratkim v podcastu sester Stallone spregovoril o svojem življenju in bližnjih odnosih. Pri tem se ni izognil niti odnosu z očetom, ki ga je sicer poznal vse življenje, a si nista bila vedno tako blizu. 24-letni Joseph je priznal, da je bil na začetku ob Arnoldu nervozen, sedaj pa je njun odnos zelo sproščen in prijateljski.

Igralec in nepremičninar Joseph Baena je pred kratkim gostoval v podcastu, ki ga vodita sestri Sophia in Sistine Stallone, kjer je spregovoril o zmenkih, o tem kako skrbi, da ostaja v odlični fizični kondiciji in o odnosu s svojim slavnim očetom, Arnoldom Schwarzeneggerjem. 24-letni Joseph Baena še zmeraj ne uporablja očetovega priimka, sestrama in poslušalcem pa je razkril, da se temu ni nikoli zares posvečal in da priimek že ima.

icon-expand Joseph Baena FOTO: Instagram

Sestri Stallone sta bili radovedni, ali je bil Baena kdaj nervozen, preden je kakšno dekle predstavil 74-letnemu igralcu in nekdanjemu guvernerju Kalifornije, Joseph pa je odgovoril: "Ne, vse je bilo v redu. Najin odnos se je kar nekaj časa razvijal, saj sva se oba šele navajala drug na drugega. Tudi sam sem potreboval kar nekaj časa, da sem postal sproščen ob njem in se šele sedaj lahko šalim z njim."

Joseph je bil rojen leta 1997, njegova mati pa je Schwarzeneggerjeva nekdanja hišna pomočnica, Mildred Patricia Baena. "Odraščal sem z mamo, ob njem pa sem bil zmeraj nervozen, saj nisem želel, da bi o meni slabo mislil, bi se mu zdel čuden ali da preveč časa namenim zabavam. Sedaj pa je super, z očetom sva si blizu in se lahko ves čas šaliva," je še povedal in razkril opravljivo stran nekdanjega guvernerja. "Zmeraj ga zanima, kje se dogaja drama. Vedno mi pravi, naj mu vse povem, tudi o dekletih," je še razkril.

icon-expand Arnold Schwarzenegger in Joseph Baena FOTO: Instagram

Baena, ki se v zadnjih letih preizkuša tudi v igralstvu, je znova spregovoril o tem, zakaj še zmeraj ni spremenil priimka: "Nikoli nisem prevzel priimka Schwarzenegger. Mislim, da je razlog to, da se nikoli nisem posebej posvetil temu, da bi ga spremenil. Delam svoje stvari in o tem niti nisem veliko razmišljal, saj že imam priimek. Že sedaj delam veliko stvari, sem v njih uspešen in še napredujem, zato je sprememba priimka zadnja stvar v mojih mislih."