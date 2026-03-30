Tuja scena

Sin Arnolda Schwarzeneggerja po stopinjah slavnega očeta

Denver, 30. 03. 2026 12.24

E.M.
Arnold Schwarzenegger, Joseph Baena

Kri ni voda. To dokazuje 28-letni Joseph Baena, sin legendarnega Arnolda Schwarzeneggerja, ki je na tekmovanju v bodybuildingu osvojil prvo mesto v več kategorijah. Do mišic mu je pomagal priti prav slavni oče, nekoč veliki zvezdnik sveta bodybuildinga.

Joseph Baena, 28-letni sin Arnolda Schwarzeneggerja, sledi stopinjam slavnega očeta. Na Instagramu se je pohvalil, da je osvojil prvo mesto v več kategorijah na tekmovanju v bodybuildingu v Koloradu. S sledilci je delil galerijo fotografij, na katerih je ponosno pokazal svoje mišice, do katerih mu je pomagal priti prav slavni oče.

Baena se je pretekli teden skupaj z 78-letnim očetom mudil v fitnesu, kjer je dvigoval uteži. Schwarzenegger o mišicah ve veliko, v preteklosti je namreč večkrat osvojil največje nazive v svetu bodybuildinga in zdi se, da Joseph sledi njegovi karierni poti.

Spomnimo, Schwarzenegger ima z nekdanjo soprogo Mario Shriver poleg Josepha še štiri otroke, in sicer sina Patricka, ki je pozornost javnosti pritegnil v tretji sezoni serije Beli lotos, sina Christopherja, ki je nedavno doživel veliko telesno preobrazbo in izgubil veliko kilogramov, hčerko Katherine, ki se je uveljavila kot avtorica in je poročena z igralcem Chrisom Prattom, ter hčerko Christino, ki prav tako sledi očetovim stopinjam v svetu igralstva.

KOMENTARJI2

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

Pismonosa
30. 03. 2026 12.28
Ni večje škode kot pa SIN po istih stopinjah očeta, mogoče bi bil mali veliki izumitelj zdravila proti raku, mogoče veliki podjetnik, tako pa nima svoje poti in bo večno bleda senca svojega očeta, če ne bo boljši od svojih staršev, so zato krivi starši sami.
bibaleze
