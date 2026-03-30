Sin Arnolda Schwarzeneggerja po stopinjah slavnega očeta

Joseph Baena , 28-letni sin Arnolda Schwarzeneggerja , sledi stopinjam slavnega očeta. Na Instagramu se je pohvalil, da je osvojil prvo mesto v več kategorijah na tekmovanju v bodybuildingu v Koloradu. S sledilci je delil galerijo fotografij, na katerih je ponosno pokazal svoje mišice, do katerih mu je pomagal priti prav slavni oče.

Baena se je pretekli teden skupaj z 78-letnim očetom mudil v fitnesu, kjer je dvigoval uteži. Schwarzenegger o mišicah ve veliko, v preteklosti je namreč večkrat osvojil največje nazive v svetu bodybuildinga in zdi se, da Joseph sledi njegovi karierni poti.

Spomnimo, Schwarzenegger ima z nekdanjo soprogo Mario Shriver poleg Josepha še štiri otroke, in sicer sina Patricka, ki je pozornost javnosti pritegnil v tretji sezoni serije Beli lotos, sina Christopherja, ki je nedavno doživel veliko telesno preobrazbo in izgubil veliko kilogramov, hčerko Katherine, ki se je uveljavila kot avtorica in je poročena z igralcem Chrisom Prattom, ter hčerko Christino, ki prav tako sledi očetovim stopinjam v svetu igralstva.