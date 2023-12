Sin Arnolda Schwarzeneggerja se je zaročil z dekletom Abby Champion

V družini Arnolda Schwarzeneggerja bodo zapeli poročni zvonovi. Igralčev sin Patrick se je namreč zaročil s svojim dekletom Abby Champion, s katero sta v zvezi že osem let. Zaljubljeni 30-letnik je pred svojo bodočo ženo pokleknil na plaži, polni vrtničnih listov in okvirja v obliki srca. Novico, da bosta kmalu stopila pred oltar, sta delila na družbenih omrežjih.

"Vedno in za vedno," je na Instagramu zapisal Patrick Schwarzenegger in s tem razkril, da je zaročil svoje dekle Abby Champion. 30-letni sin Arnolda Schwarzeneggerja je čarobnost božičnega vzdušja izkoristil za to, da je svoji dragi pripravil romantično zaroko. Peščene sipine je okrasil z listi vrtnic in okvirjem, sestavljenem iz rdečih vrtnic, ter pokleknil pred 26-letnico, s katero sta skupaj že osem let. Poleg njunih skupnih fotografij z dogodka sta na družbenih omrežjih delila še fotografijo s torto, na kateri je poleg njune slike še zapis čestitke, po vsej verjetnosti pa sta jo dobila od družine, ko sta z njimi delila novico.

Zaljubljencema so v komentarjih čestitali številni znani obrazi, med katerimi je bil tudi igralec Taylor Lautner, ki je zapisal: "Zdaj lahko umrem srečen," je komentiral, čestitke pa je svojemu sinu in njegovi bodoči ženi izrekla tudi Maria Shriver. "Jupi, bravo, vsi smo tako veseli zate, za tvojo ljubezen, za tvojo sedanjost in tvojo prihodnost. Tvoja ljubezen navdihuje," je zapisala bodočima zakoncema, ki bosta druga v družini Schwarzenegger, ki se bosta poročila. Patrickova starejša sestra Katherine je namreč poročena z igralcem Chrisom Prattom, s katerim ima tudi dve hčerki.