Sin Audrey Hepburn o obleki Ivanke Trump: Nisem presenečen

Igralkin sin, 64-letni Sean Hepburn Ferrer, ni bil prav nič presenečen, da se je Ivanka poklonila njegovi materi, legendarni igralki. "Ni presenetljivo, da se je, odraščajoč v družini, kjer je bilo prisotno ime naše matere, ki ga je poznalo vsako gospodinjstvo, odločila, da črpa navdih prav iz njenega življenja, saj je bila simbol vrhunske elegance in prefinjenosti – še posebej za priložnost, kot je ta: inavguracija, 32. obletnica materine smrti in nenazadnje, dan Martina Luthra Kinga," je povedal za Daily Mail.

"V zadnjih 71 letih je njena zapuščina postala nadgeneracijska in transnacionalna," je dejal in dodal: "Njena eleganca, ki ima korenine v njeni notranji lepoti in duhu, je pogosto referenčna točka, sidro za mnoge zvezdnice, igralke in manekenke v teh časih, v katerih se zdi, da smo nekoliko zašli."