Sin Billa Murrayja aretiran med protesti

Poročilo navaja, da je bil Caleb sprva obtožen nepravilnega ravnanja in zlonamernega uničevanja premoženja, potem ko naj bi vrgel kamen skozi okno vozila, ki je pripadalo Woodsu. Zadeve so se nato stopnjevale, Caleb je bil vklenjen in prepeljan na pridržanje. Vendar se je zapletel v spor s policistom, tako da je obtožen tudi napada na uradno osebo, uporabe terorističnih groženj, grozil je tudi z drugimi dejanji, ki so kazniva. Poročilo z dogodka navaja tudi, da je sin hollywoodskega zvezdnika grozil tudi s požigom.