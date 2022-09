Sin Britney Spears razkril, zakaj se z bratom nista udeležila mamine poroke

Pevka Britney Spears se je junija poročila s svojim izvoljencem Samom Asgharijem, a njenih sinov Jaydena Jamesa in Seana ni bilo na poroki. Nedavno je mlajši od bratov, 15-letni Jayden, razkril, zakaj sta se odločila, da mame ne bosta pospremila v nov zakon. Poleg tega je spregovoril še o odnosu s svojimi starimi starši oz. družino Spears, od katerih je kot najslabši predstavljen Britneyin oče, kar mladeniču nikakor ni všeč.

15-letni Jayden James, sin Britney in njenega drugega moža Kevina Federlina, je nedavno v intervjuju za The Daily Mail spregovoril o tem, zakaj se z bratom Seanom nista odločila za podporo mami na njeni poroki z novim partnerjem. "Takrat enostavno ni bil pravi čas. Ne rečem, da nisem vesel zanjo," pravi Jayden, ki se je intervjuja udeležil skupaj s svojim očetom. "Še enkrat poudarjam, da sem res vesel zanjo, a na poroko ni povabila celotne družine in verjamem, da se to, da bi bila na poroki samo jaz in Sean, ne bi dobro končalo," je še priznal mlajši od bratov.

icon-expand Britney s svojima sinovoma leta nazaj v Berlinu, ko so bili v boljših odnosih. FOTO: Profimedia

Ameriška pevka je sicer že dlje časa odtujena od svoje družine, predvsem od staršev Jamieja in Lynne Spears. Dobrih odnosov nima niti z bratom in s sestro. Iz Jaydenovih besed v intervjuju je razvidno, da jih na svojo poroko s Samom sploh ni povabila. Mladenič je za The Daily Mail priznal, da si njegov dedek Jamie ne zasluži takšnega sovraštva javnosti, kot ga je deležen zaradi dolgoletnega nadzora nad njegovo mamo. "Sprva se je samo trudil biti kot vsak oče in je pustil svoji hčerki, da uresniči svoje sanje, da bi postala superzvezda, a je morda skrbništvo vseeno trajalo predolgo. Mama je bila zato jezna in je delala predolgo," meni Jayden. Mladenič je še poudaril, da v družini Spears niso slabi ljudje. "Želijo, da je naša prihodnost takšna, kot si želimo," verjame Jayden.

icon-expand Britney Spears in njen zadnji mož Sam Asghari. FOTO: Profimedia

Nekaj ur po tem, ko je bil intervju z Jaydenom objavljen, je Britney na besede svojega sina odgovorila kar preko svojega Instagramovega profila.

