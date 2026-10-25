Amanda Seyfried je nedavno pojasnila, da lokacija snemanja pomembno vpliva na njeno odločitev o sprejemanju novih vlog. "Če snemanje poteka v Španiji, ga ne bom sprejela, saj sta otroka trenutno v določenem življenjskem obdobju, moj nekdanji mož pa prav tako dela. Želim si, da bi bili vsi blizu drug drugega in bi se počutili varno in prijetno," je za revijo WWD povedala igralka. 40-letnica ima z nekdanjim možem Thomasom Sadoskijem devetletno hčerko Nino in šestletnega sina Thomasa. Septembra sta po devetih letih zakona potrdila razhod in v skupni izjavi poudarila, da sta že nekaj časa živela ločeno ter da je bila to prava odločitev za njuno družino.

Amanda Seyfried razkrila, kako z bivšim možem vzgajata otroka. FOTO: AP

Zakonca, ki sta se spoznala leta 2015 med sodelovanjem pri gledališki predstavi, sta septembra sporočila, da se po devetih letih zakona razhajata. Takrat sta poudarila, da sta že nekaj časa živela ločeno in da se je odločitev izkazala za pravo za njuno družino. "Za vedno bova imela drug drugega in to je dobro," sta zapisala v skupni izjavi.

Amanda Seyfried razkrila, kako z bivšim možem vzgajata otroka. FOTO: AP

Igralka je že pred časom priznala, da je usklajevanje kariere in materinstva včasih naporno. "Imam kariero s polnim delovnim časom in dva otroka. To je veliko dela, vendar mi je všeč. Družina me pri tem zelo podpira," je povedala za People. V veliko pomoč ji je tudi mama, ki živi z njo. Pred kratkim pa je za Vogue razkrila še svoje najpomembnejše pravilo pri sprejemanju službenih obveznosti: "V petek, soboto in nedeljo moram zvečer spati s svojima otrokoma. To je moje edino pravilo." Kot pravi, ji skupni večeri dajejo energijo.