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Amanda Seyfried razkrila, kako z bivšim možem vzgajata otroka

Los Angeles, 25. 10. 2026 07.00 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
Tj.Ž.
Amanda Seyfried razkrila, kako z bivšim možem vzgajata otroka.

Igralka Amanda Seyfried je po nedavnem razhodu z možem Thomasom Sadoskijem spregovorila o družinskem življenju in vzgoji njunih dveh otrok. Zvezdnica je razkrila, da pri izbiri novih filmskih projektov upošteva predvsem potrebe družine, saj si želi, da bi z nekdanjim partnerjem ostala blizu in otrokoma zagotavljala občutek varnosti. Priznala je tudi, da je usklajevanje materinstva in uspešne kariere včasih precej kaotično.

Amanda Seyfried je nedavno pojasnila, da lokacija snemanja pomembno vpliva na njeno odločitev o sprejemanju novih vlog. "Če snemanje poteka v Španiji, ga ne bom sprejela, saj sta otroka trenutno v določenem življenjskem obdobju, moj nekdanji mož pa prav tako dela. Želim si, da bi bili vsi blizu drug drugega in bi se počutili varno in prijetno," je za revijo WWD povedala igralka. 40-letnica ima z nekdanjim možem Thomasom Sadoskijem devetletno hčerko Nino in šestletnega sina Thomasa. Septembra sta po devetih letih zakona potrdila razhod in v skupni izjavi poudarila, da sta že nekaj časa živela ločeno ter da je bila to prava odločitev za njuno družino.

Amanda Seyfried razkrila, kako z bivšim možem vzgajata otroka.
Amanda Seyfried razkrila, kako z bivšim možem vzgajata otroka.
FOTO: AP

Zakonca, ki sta se spoznala leta 2015 med sodelovanjem pri gledališki predstavi, sta septembra sporočila, da se po devetih letih zakona razhajata. Takrat sta poudarila, da sta že nekaj časa živela ločeno in da se je odločitev izkazala za pravo za njuno družino. "Za vedno bova imela drug drugega in to je dobro," sta zapisala v skupni izjavi.

Amanda Seyfried razkrila, kako z bivšim možem vzgajata otroka.
Amanda Seyfried razkrila, kako z bivšim možem vzgajata otroka.
FOTO: AP

Igralka je že pred časom priznala, da je usklajevanje kariere in materinstva včasih naporno. "Imam kariero s polnim delovnim časom in dva otroka. To je veliko dela, vendar mi je všeč. Družina me pri tem zelo podpira," je povedala za People. V veliko pomoč ji je tudi mama, ki živi z njo. Pred kratkim pa je za Vogue razkrila še svoje najpomembnejše pravilo pri sprejemanju službenih obveznosti: "V petek, soboto in nedeljo moram zvečer spati s svojima otrokoma. To je moje edino pravilo." Kot pravi, ji skupni večeri dajejo energijo.

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Kljub natrpanemu urniku si zvezdnica poskuša vzeti tudi nekaj časa zase. Rada kvačka, obiskuje telovadnico ali se odpravi na kavo s prijatelji, trenutke miru pa najde tudi med vožnjo z vlakom. "V vsako smer imam približno uro in 40 minut časa samo zase. In vedno kvačkam. Pletenje in kvačkanje sta moj način življenja," je povedala. Tudi med hranjenjem živali na svoji kmetiji posluša zvočne knjige in tako združuje vsakodnevne obveznosti s sprostitvijo.

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Amanda Seyfried Thomas Sadoskij starševstvo ločitev

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