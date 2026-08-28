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Sin Chrisa Martina odigral prvi koncert v Londonu

London, 28. 08. 2026 15.31 pred eno minuto 3 min branja 0

Avtor:
Tj.Ž.
Sin Chrisa Martina odigral prvi koncert v Londonu

Po glasbenih stopinjah frontmana skupine Coldplay Chrisa Martina zdaj stopa tudi njegov sin. 20-letni Moses Martin, sin pevca in igralke Gwyneth Paltrow, je s svojo skupino People I've Met odigral prvi koncert v Londonu. Nastopil je prav v predelu mesta, kjer so svojo glasbeno pot pred skoraj tremi desetletji začeli tudi Coldplay.

Moses Martin, sin pevca skupine Coldplay Chrisa Martina in igralke Gwyneth Paltrow, se vse bolj uveljavlja na glasbeni sceni. 20-letnik je s svojo skupino People I've Met odigral prvi koncert v Londonu, nastopili pa so v lokalu The Hawley Arms v londonskem predelu Camden. Lokacija ima za mladega glasbenika prav poseben pomen, saj je prav v Camdenu svojo glasbeno pot začela tudi skupina njegovega očeta. Coldplay so tam leta 1998 odigrali svoj prvi koncert, ko so še nastopali pod imenom Starfish.

Chris Martin in njegov sin Moses Martin
Chris Martin in njegov sin Moses Martin
FOTO: Profimedia

Moses je pred dnevi v intervjuju za britanske medije spregovoril tudi o tem, kako na njegovo glasbeno pot vpliva dejstvo, da prihaja iz družine dveh svetovno znanih zvezdnikov. Priznal je, da se zaveda prednosti, ki mu jih prinašajo družinske povezave. "Vsekakor je to nekaj, česar se moraš zavedati. Predvsem sem zelo hvaležen za položaj, v katerem sem, in za to, da sem po starših podedoval glasbene gene. Moja starša sta neverjetna in zelo sem hvaležen za položaj, v katerem sem," je povedal. Ob tem je poudaril, da si s svojo skupino želijo ustvariti nekaj, kar bo samo njihovo. "Zavedamo se tega in smo za to hvaležni, vendar ustvarjamo nekaj, kar je posebno in edinstveno za nas ter nam res veliko pomeni," je dejal.

Sin Chrisa Martina odigral prvi koncert v Londonu
Sin Chrisa Martina odigral prvi koncert v Londonu
FOTO: Profimedia

Mladega glasbenika ne moti, če nekateri njegovi glasbi sprva prisluhnejo prav zaradi slavnih staršev. "Na koncu je pomembno, da ljudje poslušajo našo glasbo. Ni pomembno, od kod prihajajo, veseli smo vsakega oboževalca. To, kar počnemo, imamo res radi, sam pa sem še posebej hvaležen, da imam starša, ki me pri tem podpirata, saj vesta, kako je biti v tem poslu," je dodal.

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Moses se sicer v zadnjem času vse pogosteje pojavlja v javnosti. V začetku letošnjega poletja se je preizkusil tudi v manekenskih vodah in nastopil v kampanji modne hiše Burberry z naslovom Escape to the Countryside. V oglasni kampanji je nastopil ob modelih Edie Campbell, Nori Attal in Sang Woo Kimu, ki so bili predstavljeni kot skupina prijateljev, ki se skupaj odpravi na izlet po britanskem podeželju. Pri projektu pa ni sodeloval le kot model. Glasbeno podlago za promocijski videoposnetek je namreč prispevala prav njegova skupina People I've Met s skladbo For Hire. Pri Burberryju so pesem opisali kot skladbo, ki vzbuja občutek svobode in neskončnih možnosti, ki jih prinaša potovanje po cesti.

Igralka Gwyneth Paltrow in njen sin Moses Martin
Igralka Gwyneth Paltrow in njen sin Moses Martin
FOTO: Profimedia

20-letnik je decembra lani naredil še en korak v svet žarometov, ko se je z mamo Gwyneth Paltrow udeležil premiere njenega filma Veličastni Marty. To je bil tudi njegov prvi nastop na rdeči preprogi. Igralka je za premiero izbrala črno obleko brez naramnic svoje znamke Gwyn, njen sin pa je nosil rjavo-črn pulover iz semiša, ki ga je kombiniral z ujemajočimi se rebrastimi hlačami in čevlji.

Moses Martin starša Coldplay Gwyneth Paltrow Chris Martin

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