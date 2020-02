Sin Cindy Crawford odgovarja zlobnim jezikom: Ne veste, kako se počutim

Kot smo že pisali, se Presley Gerber, sin nekdanje supermanekenke Cindy Crawford, očitno počuti nerazumljenega, to je sporočil z napisom, ki si ga je dal vtetovirati na obraz. Na licu ima namreč vtetoviran napis 'missunderstood' oziroma 'narobe razumljen'.

20-letni maneken pa je zdaj ostro branil svojo nedavno odločitev za tetovažo obraza, kajti veliko ljudi se je obregnilo ob njegovo novo tetovažo: "Ne veste, kako se počutim. Niste v moji glavi. Če želite govoriti o tem, čem drugem, o moji družini ali o tem, kako sem odraščal, vam pošljem svoj naslov in mi to lahko poveste v obraz. Če bi mislil, da mi bo to pokvarilo obraz, ali tega ne bi hotel, tega ne bi storil. Mislim, da je to precej očitna stvar. Piše narobe razumljen, ker sem se tako počutil celo življenje," je odločno poudaril za konec.

"Njegovi starši nimajo težav z njegovo tetovažo," pa ga je podprl tudi prijatelj Cameron Rorrison.