Sin Davida Beckhama navdih za novo tetovažo dobil pri očetu

Romeo in David Beckham

Najprej je objavil sliko svojega vratu, na drugi pa je v ospredje postavil roko, na kateri je po novem ptica, ob njej pa stavek "Lead with love", kar v prevodu pomeni "Naj te vodi ljubezen".

Romeo je na Instagramu objavil fotografijo svoje nove tetovaže – križ in angelska krila, ki jo ima zadaj na vratu. Gre za zelo podobno tetovažo, ki jo ima tudi njegov oče David Beckham. Romeova objava je pritegnila tudi pozornost kanadskega pevca Justina Bieberja , ki je komentiral: "Všeč mi je, tvoj oče je tudi mene navdušil za mojo (tetovažo). Videti je super."

Mladenič se je mojstru tetovaž Dr. Wooju , ki so ga obiskali že številni svetovno znani zvezdniki, zahvalil za odlično delo: "Dr. Woo, še ena mojstrovina."

To ni prvič, da sta slavni oče in sin drug od drugega črpala navdih za stil. Lani je Romeo na Instagramu objavil fotografijo, na kateri z očetom počivata na kavču in imata ujemajočo frizuro – blond lase.

Nekdanji nogometni zvezdnik, ki je v poznih devetdesetih letih prejšnjega stoletja imel blond lase, je julija svojega sina Romea podražil glede njegove izbire pričeske.