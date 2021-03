Sin Davida Beckhama z dekletom poustvaril Avto karaoke

Romeo Beckham je na Instagramu objavil kratek video, v katerem se mu je med vožnjo pridružila njegova boljša polovica Mia Regan.

"Najlepša hvala, ker si se mi pridružila na poti v službo, na cesti je grozna gneča," je na začetku v stilu slavnega voditelja Jamesa Cordenasvojo punco nagovoril Romeo. Mia mu je odgovorila: "Sploh ni problema."

"Mislim, da bi morala poslušati malo glasbe," je nadaljeval 18-letni sin Davida Beckhama.

Zaljubljenca sicer v objavljeni video nista vključila njunega pogovora, ki bi bil brez dvoma zanimiv, sta pa za to prepevala legendarno pesem Chake KhanI'm every woman in uspešnicoJustina Timberlaka Rock Your Body ter se zelo vživela v interpretacijo.

Pod objavljeni video je Romeo zapisal: "Uganete, od koga sva dobila inspiracijo za to … ''Ter označil profil slavnega voditelja. Ne dvomimo, da bo slavni voditelj opazil njegov nastop in ga v bodoče mogoče celo povabil v svojo oddajo.