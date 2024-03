Sin Donalda in Melanie Trump dopolnil 18 let

Barron Trump je polnoleten. Edini otrok Donalda in Melanie Trump se je rodil 20. marca 2006 in večino svojega življenja preživel v Trumpovem razkošnem newyorškem stanovanju, javnost pa ga je bolj spoznala leta 2017, ko je njegov oče postal predsednik Združenih držav Amerike. Od takrat do danes je o mladeniču sicer znanega bolj malo, očem javnosti pa ni ušlo dejstvo, da je Barron kljub mladosti že najvišji član družine.