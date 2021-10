Sin Donalda Trumpa prodaja majice s spornim napisom 'Alec Baldwin ubija ljudi'

Gospod Trump je delil tudi več objav, ki nakazujejo na potrebo po preiskavi incidenta. Spomnimo, da je Baldwinu med vajo pištolo na setu podal pomočnik režiserja Dave Halls, ki ni vedel, da je nabita in je pri tem zavpil: "Hladna pištola!" To naj bi pomenilo, da so v pištoli slepi naboji, a je bil en naboj pravi. Pri tem je igralec ranil direktorico fotografije Halyno Hutchins, ki so jo po nezgodi s helikopterjem takoj prepeljali v lokalno bolnišnico Christus St. Vincent's, kjer je nato podlegla poškodbam. Režiser filma, 48-letni Joel Souza, ki je stal za njo in bil ustreljen v ramo, je kmalu zapustil bolnišnico in je že v domači oskrbi. Naj omenimo, da sta se v preteklih dneh na dogodek že odzvala tako Alec kot ranjeni režiser filma, 63-letni slavni igralec, ki je po besedah številnih virov popolnoma strt, pa se je srečal tudi z možem pokojne Halyne. Njen oče Anatoli Androsovič je v intervjuju dejal, da gospod Baldwin ni kriv za njeno smrt:"Mislim, da ni Baldwin tisti, ki je odgovoren za njeno smrt. Odgovorni so tisti, ki skrbijo za orožje."