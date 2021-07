Sin Elizabeth Hurley izločen iz očetove oporoke

Steve Bing , premožni poslovnež, je bil leta 2001 v kratki zvezi z igralko Elizabeth Hurley. Ta je kasneje rodila sina Damiana, danes 19-letnega mladeniča. Bing je bil tudi oče 23-letne Kire Kerokian , ki se je rodila v razmerju z upokojeno teniško igralko Liso Bonder . Pred smrtjo se je poslovnež odločil, da v oporoko vključi oba nezakonska otroka. Temu je nasprotoval njegov oče Peter Bing , ki je s pomočjo sodišča skušal preprečiti, da bi imela otroka po njegovi smrti dostop do njegovega premoženja.

Elizabeth Hurley in Steve Bing

Pred smrtjo je Steve v sodnem sporu zmagal, nato pa se je njegov oče na razsodbo pritožil. Skliceval se je na to, da sta se oba otroka rodila v zunajzakonskih skupnostih. Sedaj se bo njegovo premoženje razdelilo med otroke njegove sestre Mary.

Na odločitev se je že odzvala Hurleyjeva, ki je za ameriške medije dejala: ''Ko si je Stephen vzel življenje, je umrl z mislijo na otroka in na to, kako bo zanju poskrbljeno. Kar je želel, je bilo sedaj popolnoma predrugačeno. Vem, da bi bil Stephen zaradi tega zlomljen.'' Del, ki bi pripadal Damianu, znaša približno 210 milijonov dolarjev. Reakcija matere Kire Kerokian je bila podobna: ''Kot mama se sprašujem, kako za vraga se je lahko to zgodilo. Zakaj bi nekdo želel dva nedolžna otroka spremeniti v žrtvi?''