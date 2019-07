Sin Elizabeth Hurley poustvaril njen ikonični videz

17-letni maneken se je pred kratkim v Londonu udeležil predstavitve izdelkov umetnika ličenja Pata McGrantha, s svojim videzom pa je takoj spomnil na svojo mamo na začetku kariere. Tudi Damian je na dogodek prišel v črni Versace obleki, ki so jo krasile zlate zaponke.

Elizabeth se je v elegantni črni obleki pojavila na premieri filma Štiri poroke in pogreb, v kateri je igral njen takratni fant Hugh Grant. Ta je pravzaprav tudi Damianov boter. Manekenka in igralka je takrat priznala, da ni mogla verjeti, da jo je obleka z zlatimi zaponkami pomenila začetek manekenske kariere in svetovne slave. "Nisem bila pripravljena na to, kar se je zgodilo tisti večer," je povedala Hurleyjeva na začetku letošnjega leta v intervjuju za revijo Harper's Bazaar in dodala: "Nujno sem rabila obleko za premiero in takrat sploh še nisem imela smisla za modo in modne smernice."