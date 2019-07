Sin Elizabeth Hurley upravičen do dediščine

Liz Hurley in sin Damian

Novembra 2001 je v medije prišla novica, da britanska igralka in manekenka Liz Hurley pričakuje svojega prvega otroka, novico je medijem sporočil njen tiskovni predstavnik: "Elizabeth Hurley potrjuje, da pričakuje otroka, ki naj bi se rodil aprila, oče pa je Stephen Bing."

A zapletlo se je pri očetu otroka, bogatem ameriškem poslovnežu, ki je naprej trdil, da on ni oče, sta sta imela z zvezdnico kratko romanco, toda DNK test je potrdil, da je Stephen resnično oče fantku Damianu. Igralka o vsem tem nikoli ni želela pretirano govoriti, a mediji so se občasno vseeno dokopali do informacij.

Tako so pred časom pisali, da se bogata ameriška družina otepa navez z Damianom, še posebno kar se tiče dediščine. Družina Bing je namreč v 20. letih prejšnjega stoletja z nepremičninami zaslužila milijone, in po svojem dedku bi moral Damian dobiti kos pogače.

Marca so namreč na sodišče prišli papirji, v katerih je družina zahtevala, da se iz dediščine izključijo vsi nezakonski otroki, to velja tudi za oba Stephenova otroka – poleg Damiana ima tudi nezakonsko hčerko s teniško igralko Liso Bonder.

Sodnik je tako preučil vse vložene papirje in odločil, da sta oba otroka še vedno upravičena do družinskega denarja oziroma do deleža denarja iz dediščine. Tako naj bi vsi vnuki po dedku podedovali po več milijonov.

Drugače pa se 17-letnemu sinu zvezdnice že zdaj ne godi slabo, kajti pred časom je zajadral v modne vode in k sebi ga že vabijo velike modne hiše.