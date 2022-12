Sin Elona Muska s svojo izkaznico zaposlenega na Twitterju

Elon Musk, ki le redko deli fotografije svojih otrok, je na Twitterju delil dve fotografiji sina X-a, ki ga ima s pevko Grimes. Sledilci so kmalu po objavi že primerjali sina in očeta, za katerega so ugotovili, da je bil v otroštvu izredno podoben svojemu potomcu. Kot kaže, se Musk v teh dneh s sinom mudi v San Franciscu, kjer sta si privoščila tudi nekaj sprostitve. Musk je ob fotografijah sina pripisal: "X v čudovitem San Franciscu in s svojo Twitter izkaznico."