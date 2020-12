Sin Elona Muska že spoznava lepote vesolja, dobil otroško knjigo o planetih

Zdi se, da je mali X Æ A-12 enak kot njegov oče Elon Musk – navdušen nad vesoljem in vsem skrivnostnim, kar se skriva v naši galaksiji in še dlje od nje. Njegova mama, glasbenica Grimes, je namreč delila prikupno fotografijo, na kateri si malček z zanimanjem ogleduje otroško knjigo o vesolju in ozvezdju.

X Æ A-12 ima že sedem mesecev. FOTO: Instagram Na najnovejši fotografiji malega naslednika Elona Muska, je jasno razvidno, da je tudi sedemmesečni X Æ A-12navdušen nad vesoljem, tako kot njegov slavni očka. Claire Elise Boucher, Muskova partnerica in malčkova mama, bolj znana pod umetniškim imenom Grimes, je na družbenih omrežjih delila fotografijo druženja s sinom. Prebirala mu je namreč otroško knjigo o vesolju. Med tem ko mali X Æ A-12 spoznava vesolje pa je njegov oče zaposlen s pošiljanjem rakete falcon proti mednarodni vesoljski postaji (ISS), na katerem so poleteli štirje astronavti, med drugim tudi prvi temnopolti Američan. Elon Musk in Grimes FOTO: Profimedia Kot smo že pisali, so kapsulo dragon pomenljivo poimenovali 'Odpornost', in sicer zaradi pandemije koronavirusa, hkrati pa tudi zaradi rasnih krivic in političnih napetosti v ZDA. Polet v vesolje si je z izstrelišča ogledal tudi Mike Pence, medtem ko je moral direktor podjetja Elon Musk vse skupaj opazovati od daleč, saj je bil takrat pozitiven na testu za koronavirus.