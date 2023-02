Sin Emily Ratajkowski nastopil v svoji prvi modni kampanji

"Moj Syl! Moj mali zvezdniški vesoljček. Svojo Troy družino imam res rada," je ob galeriji fotografij in videoposnetkov, ki jih je objavila na družbenem omrežju Instagram, zapisala 31-letna manekenka Emily Ratajkowski . Na njih sta skupaj mamica in sin, ki sta, sodeč po objavljenem, skupaj zelo uživala.

Fantek je, sodeč po fotografijah, zamenjal tri različne kostume. Najprej je bil oblečen v neonsko zelen kostum vesoljčka, ki ga je kombiniral z majceno torbico, nosil pa je še kostum piščančka in korenčka. Med snemanjem je oblekel tudi jakno iz jeansa v velikosti za odraslega človeka, ki je na njem segla vse do tal.

Zvezdniški prijatelji njegove mamice so bili nad objavo navdušeni, manekenka Lily Aldridge je med komentarji zapisala: "Srčkana!" Nekdanja manekenka in fotografinja Helena Christensen pa je dodala: "Vse te so mi všeč, Emily!" Komentirala je tudi manekenka Amber Valletta: "Ne vidim ničesar in nikogar razen čudovitega Syla!" Manekenka Elsa Hosk pa je posnetke označila za zelo simpatične.