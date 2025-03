Sin Goldie Hawn: Svojo mamo si želim zopet videti na velikih ekranih

"Številka ena je, da, ona je moja mama in vedno bo moja mama. Nanjo ne gledam kot na nič drugega," je rekel in dodal: "Bila je pionirka, borila se je za svojo ustvarjalnost, borila se je za svoje ideje, ni se vdala in utirala je pot številnim mladim ženskam, da postanejo to, kar so postale. Je ikona, zato je bilo zame čustveno gledati, kako je na odru bila videti neverjetno."

Kljub navdušenosti pa je sin slavnih staršev priznal, da ga je njen nastop na nek način tudi razžalostil. "Rad bi jo videl na platnu. Tam žari, tam spada." Priljubljena igralka je v zadnjih letih velik del svojega časa namenila svoji neprofitni fundaciji. "Ni nikogar, kot je ona. Mislim, da nihče takšen, kot je ona, ne bo nikoli več prišel. Pogledal sem nekaj njenih starih filmov in neverjetno je, kako neverjetna je. Ne le kako smešna, ampak tudi kakšna neverjetna igralka je. To, kar ona prinaša tem likom in tem vlogam, je nekaj, kar ne morete natančno definirati. Tega ne moreš vaditi. Ne moreš poskušati narediti tega. To je pač prirojeno," je dejal Hudson.