Tuja scena

Sin Halida Bešlića dva meseca po očetovi smrti: Hvala vsem kolegom!

Sarajevo, 12. 12. 2025 11.24 | Posodobljeno pred eno minuto

Dva meseca po smrti Halida Bešlića se je na družbenem omrežju oglasil njegov sin Dino, ki se je zahvalil vsem očetovim glasbenim prijateljem, ki so se mu po smrti poklonili na svojih koncertih in v objavah. Kralj sevdaha, kakor so klicali pevca, je umrl po težki bolezni oktobra, na žalnih shodih širom evropskih mest pa so se ga spomnili tudi oboževalci.

Dino Bešlić se je dva meseca po smrti očeta, Halida Bešlića, zahvalil njegovim glasbenim kolegom, ki so se kralja sevdaha spomnili na svojih koncertih. Pevčev edinec je v objavi na družbenem omrežju zapisal: "Rad bi se zahvalil vsem kolegom, ki se na svojih koncertih ali na kakršen koli drug način poklanjajo mojemu očetu in njegovemu delu. Najlepša hvala. Lep pozdrav, Dino Bešlić."

Halid Bešlić v Križankah
Halid Bešlić v Križankah FOTO: Profimedia

Dino je vedno s ponosom govoril o svojih starših in družinskem življenju. Znan po svoji iskrenosti in sproščeni naravi, je pogosto poudarjal, kako skrbna in spodbudna sta bila Halid in njegova žena Sejda.

Preberi še Umrl je legendarni pevec Halid Bešlić

"Bolj sem priljubljen kot moja babica! Kjerkoli se pojavim, me ljudje pozdravljajo, se želijo pogovarjati z mano, vedno se smejimo. Pa ne pojem in nisem del glasbenega sveta. Delujem iz ozadja. No, moj Halid je najboljši oče na svetu, prav tako moja mama Sejda," je pred časom povedal za Express.

Halid je v celoti spoštoval sinovo odločitev, da ne bo sledil njegovi poti in ne bo del glasbene scene. Njun odnos je bil topel in iskren, brez pritiskov zabavne industrije.

