Sin Halida Bešlića dva meseca po očetovi smrti: Hvala vsem kolegom!

Dino Bešlić se je dva meseca po smrti očeta, Halida Bešlića , zahvalil njegovim glasbenim kolegom, ki so se kralja sevdaha spomnili na svojih koncertih. Pevčev edinec je v objavi na družbenem omrežju zapisal: "Rad bi se zahvalil vsem kolegom, ki se na svojih koncertih ali na kakršen koli drug način poklanjajo mojemu očetu in njegovemu delu. Najlepša hvala. Lep pozdrav, Dino Bešlić."

Dino je vedno s ponosom govoril o svojih starših in družinskem življenju. Znan po svoji iskrenosti in sproščeni naravi, je pogosto poudarjal, kako skrbna in spodbudna sta bila Halid in njegova žena Sejda .

"Bolj sem priljubljen kot moja babica! Kjerkoli se pojavim, me ljudje pozdravljajo, se želijo pogovarjati z mano, vedno se smejimo. Pa ne pojem in nisem del glasbenega sveta. Delujem iz ozadja. No, moj Halid je najboljši oče na svetu, prav tako moja mama Sejda," je pred časom povedal za Express.

Halid je v celoti spoštoval sinovo odločitev, da ne bo sledil njegovi poti in ne bo del glasbene scene. Njun odnos je bil topel in iskren, brez pritiskov zabavne industrije.