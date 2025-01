Sin Heidi Klum sledi maminim stopinjam in blesti na modni pisti

Razkril je tudi, da sta mu mama in sestra Leni, ki se je prvič po modni pisti sprehodila na tednu mode v Berlinu leta 2021, dali nekaj nasvetov."Leni mi je rekla, da moram gledati naravnost predse in hoditi, kot da na temenu nosim knjigo. Mama pa mi je dejala, da se čim bolj potrudim in se ne pozabim ob tem zabavati," je povedal bruc in dodal,"mama me pogosto opominja, da moram paziti na držo, njenemu nasvetu pa skušam slediti."

Na vprašanje, ali si je že od nekdaj želel slediti materinim stopinjam, pa je odgovoril:"Ne nujno. Zanima me veliko stvari: šport, glasba, film in moda. Želim si izkusiti različne stvari, ki so mi na voljo, da lahko potem izberem, po kateri poti bom šel."