Sin hrvaškega nogometaša Perišića od Združenih narodov dobil priznanje

Fotografija, na kateri sin Ivana Perišića , desetletni Leo , objema in tolaži Neymarja po zmagi Hrvaške nad Brazilijo v četrtfinalu Svetovnega prvenstva v Katarju, je navdušila cel svet. A ne le to. Deček je pav zaradi te lepe geste dobil posebno priznanje od Združenih narodov.

Združeni narodi so kot posebno priznanje za 'fair play' po koncu tekme med Hrvaško in Brazilijo podelili malemu Leu. Na ceremoniji je bila prisotna tudi nekdanja hrvaška predsednica Kolinda Grabar-Kitarović, ki je dečka pred vsemi pozdravila in toplo objela. Posvetila mu je tudi posebno objavo na svojem Instagramu. "Ena od zvezd svetovnega prvenstva v Katarju je bil tudi Leo Perišić, sin hrvaškega nogometaša Ivana Perišića. Leo je označil začetek 'walkathona' Walk to Zero v podporo doseganju ciljev trajnostnega razvoja ZN kot posebno priznanje za njegov doprinos pravične igre v trenutkih po končani tekmi med Hrvaško in Brazilijo, ko je tolažil brazilske reprezentante," je napisala Kolinda.

Tudi ponosni očka Ivan je trenutek delil na svojem Instagramu in se ob tem zahvalil Neymarju za prijaznost, ki jo je ta izkazal desetletniku. "Hvala, Neymar. To mu je veliko pomenilo."