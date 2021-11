Sin Hugha Hefnerja bo dobil dvojčka

Cooper Hefner in Scarlett Byrne sta naznanila, da se bo njuna družina povečala še za dva člana.

"Oba s Scarlett ne bi mogla biti srečnejša, da skupaj nadaljujeva to pustolovščino starševstva," je ekskluzivno za People povedal Cooper in delil družinsko fotografijo, na kateri Scarlett nosi oprijeto belo obleko, ki dodatno poudari njen zaobljeni nosečniški trebušček.

30-letni Cooper Hefner , poslovnež, ki se je podal v politiko, in njegova žena, igralka Scarlett Byrne Hefner , se bosta marca razveselila dvojčka, je za portal People potrdil presrečni očka Cooper.

"S Scarlett bova to pomlad pozdravila dva nova člana družine. Ne bi mogla biti srečnejša, saj z nestrpnostjo čakava na prihod najinih dvojčkov," je ob fotografiji, na kateri pozira s svojo ženo 31-letno Scarlett in hčerko Betsy, zapisal najmlajši sin pokojnega 'očeta' Playboya Hugha Hefnerja. In nato vsem svojim sledilcem zaželel vesel zahvalni dan, ki je eden najbolj priljubljenih praznikov za večino Američanov.

Scarlett, ki je igrala Pansy Parkinson v že prej uspešni filmski franšizi, je zapisala: "Hvaležna za našo vse večjo družino. S Cooperjem sva zelo navdušena, da lahko deliva novico, da bova na začetku leta 2022 pozdravila dvojčka. Vsem vam pa želim vesel zahvalni dan."

Cooper in Scarlett sta se prvorojenke razveselila 24. avgusta 2020 v Los Angelesu. Takrat je Cooper za People ob njenem rojstvu povedal, da sta bila z ženo "polna radosti" in "ne bi mogla biti srečnejša".

Par je svojo hčer poimenoval po Cooperjevi babici Betsy Aldridge-Conrad, ki je umrla julija lani. "Moja babica je tako meni kot Scarlett pomenila vse," je dejal Cooper, ki je bil nanjo več kot očitno zelo navezan.