Sin Hugha Hefnerja postal očka

"Ob 17.23 sva se s Scarlett razveselila deklice Betsy Rose Hefner . Prevzeta sva s hvaležnostjo, ljubeznijo in veseljem," je Cooper zapisal na Instagramu ter objavil prvo družinsko fotografijo iz porodnišnice in videoposnetek, na katerem presrečna starša uživata v novi vlogi. Deklica je bila ob rojstvu težka 2863 gramov, ime pa je dobila po očetovi babici Betsy Aldridge-Conrad , ki je umrla julija letos. "Moja babica je meni in Scarlett pomenila vse na svetu ," je pred kratkim dejal Cooper.

Scarlett in Cooper sta skupaj že več kot šest let, zaročila sta se leta 2015. Dve leti kasneje je Scarlett gola pozirala za revijo Playboy,poročne zaobljube pa sta si izmenjala lani. 28-letni Cooper je nekaj let delal za imperij Playboy, ki je bil v lasti njegovega pokojnega očeta Hugha Hefnerja. Leta 2019 se je odločil in šel na svoje, da bi ustanovil lastno medijsko podjetje. Lani je te svoje načrte dal na pavzo, ker se je priključil ameriškim letalskim silam, zdaj pa načrtuje kandidaturo za kalifornijski senat v njegovem 30. okrožju.