Sin igralca Boba Odenkirka: Oče bo v redu

"Potrdim lahko, da je Bobovo stanje stabilno, po tem, ko je imel težave, povezane s srcem," je zapisal Odenkirkov predstavnik za medije. "On in njegova družina se zahvaljujeta zdravnikom in medicinskemu osebju, ki skrbijo zanj, prav tako pa tudi celotni igralski zasedbi, ostali ekipi in producentom, ki so mu stali ob strani. Odenkirkovi se zahvaljujejo vsem za izraženo podporo, hkrati pa prosijo za spoštovanje Bobove zasebnosti med okrevanjem," je še zapisal v izjavi.