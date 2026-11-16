Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Domača scena Tuja scena Serije Glasba Film/TV Zanimivosti
Voyo.si
Tuja scena

Sin Jacka Nicholsona iskreno o njunem odnosu: Nimava veliko skupnega

Los Angeles, 16. 11. 2026 08.00 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
K.Z.
Jack in Ray Nicholson

Ray Nicholson, sin igralca Jacka Nicholsona, le redko govori o svojem odnosu s slavnim očetom. V nedavnem intervjuju s svojo sestro Lorraine pa je vendarle naredil izjemo in ob tem, ko je priznal, da z zvezdnikom nimata veliko skupnega, delita ljubezen do športa, ki ju vedno znova poveže.

34-letni Ray Nicholson sicer že stopa po kariernih stopinjah svojega slavnega očeta Jacka Nicholsona, a kot je priznal v pogovoru za Interview magazine, ki ga je z njim imela njegova sestra Lorraine, z zvezdnikom najdeta skupno točko bolj kot ne zgolj pri deljeni ljubezni do športa.

Ray Nicholson o odnosu z očetom redko javno govori.
Ray Nicholson o odnosu z očetom redko javno govori.
FOTO: Profimedia

"Obožujem šport. To je tudi stvar, ki me povezuje z očetom. Je najin jezik ljubezni. Nimava veliko skupnega, a o Lakersih lahko govoriva cele dneve," je dejal ob tem, ko je govoril o svoji športni karieri. Ray je v srednji šoli igral ameriški nogomet, razmišljal pa je celo, da bi se mu posvetil tudi na fakulteti. Njegovo kariero športnika je končala poškodba, zaradi katere je dobil sepso, ki bi ga skoraj stala amputacije roke. "Označili so mesto na moji roki in dejali, da če se bo infekcija nadaljevala preko te točke, bodo morali roko odrezati," se je spominjal 34-letnik.

Amputaciji se je izognil, spremenil pa je tudi karierno smer, kjer je raje stopil po očetovih stopinjah. Kljub temu, da je bil ta že zelo uspešen igralec, pa je Ray priznal, da je bil zelo nervozen, ko je moral novico o spremembi načrta deliti z Jackom. "Strah me je bilo povedati očetu, a vpisal sem se na univerzo in se naučil imeti rad vse v povezavi s snemanjem filmov. Izobrazba mi je pokazala, da oče ni nikakršen bog. Ni edini v filmski industriji. Je lep delček te, ampak je zgolj drobec vsega," je povedal.

Ray Nicholson je tudi na videz podoben slavnemu očetu Jacku Nicholsonu.
Ray Nicholson je tudi na videz podoben slavnemu očetu Jacku Nicholsonu.
FOTO: Profimedia

"Seveda je želja, da bi bil oče ponosen name, ena od mojih želja, a želim si le ugotoviti, kdo sem jaz. Čutim, da sem na pravi poti," je še povedal med pogovorom s sestro. Ray sicer predstavlja svoj novi film, v katerem je zaigral igralca ameriškega nogometa, ki se je raje kot za profesionalnega športnika odločil biti marinec in se odšel borit v drugo svetovno vojno.

Pred mesecem je v enem od intervjujev priznal, da je dolgo časa na igralstvo gledal kot na nekaj, zaradi česar očeta ni bilo doma. "Mislim, da sem bil z vso pravico nekoliko prestrašen. Ob tem sem odraščal in zaradi tega je bila moja družina drugačna od ostalih. Zaradi igranja mojega očeta ni bilo doma, zato sem imel mešane občutke," je takrat dejal.

Izberite 24ur.com za svoj prednostni vir na Google.
ray nicholson jack nicholson sin oče odnos igralec

Kdo so zvezdniki, ki so Hollywood zamenjali za življenje na kmetiji?

24ur.com Michael Jordan o sinovem razmerju z Larso Pippen: Tega nisem odobril
Moskisvet.com Izvedel je, da je njegova sestra v resnici njegova mama
24ur.com Andrew Tate o princu Harryju: On je vse, kar moški ne bi smel biti
24ur.com Zakaj Tom Holland svoje Zendaye ne želi spremljati na rdeči preprogi?
24ur.com Sin Britney Spears razkril, zakaj se z bratom nista udeležila mamine poroke
24ur.com Hude kritike po slabi predstavi LeBronovega sina: 'Ni profesionalen košarkar'
24ur.com Nekdanja izbranka Nicka Cannona: Spala sem z Michaelom B. Jordanom
Priporoča
  • slika
  • slika 1
  • slika 2
  • slika 3
  • slika 4
  • slika 5
  • slika 6
  • slika 7
  • slika 8
  • slika 9
  • slika 10
  • slika 11
  • slika 12
  • slika 13
  • slika 14
  • slika 15
  • slika16
  • slika 17
  • slika 18
  • slika 19
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Numerologinja razkriva: Ta imena prinašajo srečo
Spremembe, ki jih ženska doživlja med nosečnostjo
Spremembe, ki jih ženska doživlja med nosečnostjo
Najboljši vrtčevski recept za makaronovo meso
Najboljši vrtčevski recept za makaronovo meso
Kako je videti odraščanje ob mami, ki ne zna pokazati sočutja?
Kako je videti odraščanje ob mami, ki ne zna pokazati sočutja?
zadovoljna
Portal
Pri 57 letih skoraj gola stopila na oder in navdušila občinstvo
Dnevni horoskop: Biki morajo biti potrpežljivi, pred dvojčki je živahen dan
Dnevni horoskop: Biki morajo biti potrpežljivi, pred dvojčki je živahen dan
Nekoč so veljale za drzne, danes jih nosijo tudi najbolj elegantne ženske
Nekoč so veljale za drzne, danes jih nosijo tudi najbolj elegantne ženske
Psihologi razkrivajo: eden prvih znakov, da se partnerja oddaljujeta, ni prepiranje
Psihologi razkrivajo: eden prvih znakov, da se partnerja oddaljujeta, ni prepiranje
vizita
Portal
Ta vrsta gibanja je povezana z manjšim tveganjem za demenco, druga pa lahko tveganje celo poveča
Namesto kave Jelena Đoković vsako jutro pije ta napitek
Namesto kave Jelena Đoković vsako jutro pije ta napitek
Spletno nasilje ne izgine, ko otrok ugasne telefon: posledice, ki jih odrasli pogosto ne vidimo
Spletno nasilje ne izgine, ko otrok ugasne telefon: posledice, ki jih odrasli pogosto ne vidimo
Zakaj se po 40. letu maščoba nabira predvsem okoli trebuha? Razlog niso samo leta
Zakaj se po 40. letu maščoba nabira predvsem okoli trebuha? Razlog niso samo leta
cekin
Portal
Evropska podjetja zmanjšujejo število zaposlenih. Kaj to pomeni za Slovenijo?
Evropski velikan odpira 3.500 delovnih mest z milijonskim projektom
Evropski velikan odpira 3.500 delovnih mest z milijonskim projektom
Rekordna ločitev na obzorju? Kako ena napaka ogroža milijarde
Rekordna ločitev na obzorju? Kako ena napaka ogroža milijarde
Evropska država ima 70 milijard v zlatu. Kaj se zgodi v primeru krize
Evropska država ima 70 milijard v zlatu. Kaj se zgodi v primeru krize
moskisvet
Portal
Opekline, zobni odtisi in električni šoki: kaj se dogaja v tem muzeju?
Dražja oblačila zdržijo dlje – mit ali resnica?
Dražja oblačila zdržijo dlje – mit ali resnica?
Koliko vas v resnici stanejo internet, televizija in naročnine? Ko boste sešteli vse zneske, boste morda presenečeni
Koliko vas v resnici stanejo internet, televizija in naročnine? Ko boste sešteli vse zneske, boste morda presenečeni
Seks kot orožje: ruska vohunka razkrila tehniko, zaradi katere naj bi moški postali odvisni od nje
Seks kot orožje: ruska vohunka razkrila tehniko, zaradi katere naj bi moški postali odvisni od nje
dominvrt
Portal
Koliko časa si mačka zapomni lastnika?
Iz pipe priteče le še tanek curek vode? Preverite teh 6 stvari, preden pokličete vodovodarja
Iz pipe priteče le še tanek curek vode? Preverite teh 6 stvari, preden pokličete vodovodarja
Bi živeli na vodi? Na teh nizozemskih otočkih avtomobilov sploh ne poznajo
Bi živeli na vodi? Na teh nizozemskih otočkih avtomobilov sploh ne poznajo
Skriti znaki poškodb v domu, ki vas lahko stanejo celo premoženje
Skriti znaki poškodb v domu, ki vas lahko stanejo celo premoženje
okusno
Portal
Lazanja brez zamudnega zlaganja plasti: Kosilo, ki ga pripravimo v eni ponvi
Kako pripraviti popoln brunch doma? S temi triki bo miza videti kot iz restavracije
Kako pripraviti popoln brunch doma? S temi triki bo miza videti kot iz restavracije
Kdaj jesti zajtrk, če želite shujšati? Držite se tega nasveta!
Kdaj jesti zajtrk, če želite shujšati? Držite se tega nasveta!
Sladica, ki krade poglede: Čudovita rolada, ki jo je lažje pripraviti, kot si mislite
Sladica, ki krade poglede: Čudovita rolada, ki jo je lažje pripraviti, kot si mislite
voyo
Portal
MasterChef Slovenija
Dvanajstega ponoči
Dvanajstega ponoči
Od Masteršefa do Master-Kmeta z Luko Pangosom
Od Masteršefa do Master-Kmeta z Luko Pangosom
Brat
Brat
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 2083