Sin Jacka Nicholsona iskreno o njunem odnosu: Nimava veliko skupnega

34-letni Ray Nicholson sicer že stopa po kariernih stopinjah svojega slavnega očeta Jacka Nicholsona , a kot je priznal v pogovoru za Interview magazine , ki ga je z njim imela njegova sestra Lorraine , z zvezdnikom najdeta skupno točko bolj kot ne zgolj pri deljeni ljubezni do športa.

"Obožujem šport. To je tudi stvar, ki me povezuje z očetom. Je najin jezik ljubezni. Nimava veliko skupnega, a o Lakersih lahko govoriva cele dneve," je dejal ob tem, ko je govoril o svoji športni karieri. Ray je v srednji šoli igral ameriški nogomet, razmišljal pa je celo, da bi se mu posvetil tudi na fakulteti. Njegovo kariero športnika je končala poškodba, zaradi katere je dobil sepso, ki bi ga skoraj stala amputacije roke. "Označili so mesto na moji roki in dejali, da če se bo infekcija nadaljevala preko te točke, bodo morali roko odrezati," se je spominjal 34-letnik.

Amputaciji se je izognil, spremenil pa je tudi karierno smer, kjer je raje stopil po očetovih stopinjah. Kljub temu, da je bil ta že zelo uspešen igralec, pa je Ray priznal, da je bil zelo nervozen, ko je moral novico o spremembi načrta deliti z Jackom. "Strah me je bilo povedati očetu, a vpisal sem se na univerzo in se naučil imeti rad vse v povezavi s snemanjem filmov. Izobrazba mi je pokazala, da oče ni nikakršen bog. Ni edini v filmski industriji. Je lep delček te, ampak je zgolj drobec vsega," je povedal.