Sin Jimmyja Kimmla že tretjič prestal operacijo srca

Ameriški voditelj in komik Jimmy Kimmel je sporočil, da je njegov najmlajši sin prestal že tretjo operacijo srca. Objavil je fotografijo sedemletnega Billyja, ki leži v bolniški postelji, ob njej pa pripisal, da je celotna družina dečkov operativni poseg spremljala s strahom, a tudi optimizmom.

Voditelj Jimmy Kimmel je s svojimi sledilci delil novico, da je bil njegov sedemletni sin Billy že tretjič operiran na srcu. Zvezdnik je objavil tudi dečkovo fotografijo, na kateri leži v bolnišnični postelji. Ob njej je pripisal, da upajo, da je to bil zadnji poseg, ki ga je moral deček opraviti, zahvalil pa se je zdravnikom in osebju, ki so poskrbeli, da je vse potekalo gladko.

"Ta konec tedna je naš Billy prestal svojo tretjo (od treh, upajmo) operacijo na odprtem srcu. V to smo šli z veliko optimizma, a tudi s skoraj enako strahu," je zapisal Kimmel. Billy je prestal prvo operacijo srca že leta 2017, potem ko se je rodil, Kimmel pa se je od takrat posvetil zagovarjanju reforme zdravstvenega sistema v ZDA. Zahvalil se je zdravnikom in jih poimensko naštel. Kimmel je pohvalil tudi svojo ženo Molly, ker je močnejša, kot bi morala biti katera koli mama, svojega sina Billyja pa opisal kot najbolj zmogljivega in najbolj smešnega 7-letnika, kar jih pozna. "Toliko je staršev in otrok, ki nimajo te sreče, da bi po petih dneh odšli domov. Prosim, molite zanje," je dodal.

Billy je bil ob rojstvu diagnosticiran s pljučno atrezijo, zato so ga po treh dneh operirali. O težkih dneh, ki sta jih takrat preživljala z ženo, je dva tedna po Billyjevem rojstvu spregovoril v svoji oddaji, v kateri je gledalcem in občinstvu sporočil, da je bila operacija uspešna. "To so bile najdaljše tri ure mojega življenja, a so se končale z uspehom," je dejal. Čeprav je bil komik v čustveno težki situaciji, mu je občinstvo uspelo zabavati s šalami, pokazal pa je tudi fotografijo novorojenčka. "Ubogi otrok – ne samo, da je dobil slabo srce, dobil je tudi moj obraz," se je pošalil.