Sin Johnnyja Deppa in Vanesse Paradis v Franciji delal kot natakar in kuhar

Jack Depp ima izjemno slavne starše, saj se je rodil v zakonu Johhnyja Deppa in Vanesse Paradis . Že od rojstva ga tako mediji spremljajo na vsakem koraku, čeprav igralca svojega sina in njegove starejše sestre nista preveč izpostavljala javnosti. A kljub temu ali pa morda prav zato mladeniča ni zamikal svet zabavne industrije.

Mladenič je šefa navdušil s svojo pridnostjo in delavnostjo, po poročanju The Daily Mail pa je v restavraciji L'Arei delal dve leti. "Bil je dober uslužbenec, odšel je pred nekaj meseci, a pričakujem, da se bo še kdaj vrnil k nam. Dober kader je težko najti," je povedal lastnik. Kot je še povedal, je njegova restavracija zelo priljubljena med zvezdniki modnega in glasbenega sveta, redni obiskovalki pa sta tudi Jackova mati in sestra Lily-Rose Depp.