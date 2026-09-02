Sin Johna Lennona prvič postal oče

Sean Ono Lennon, sin pokojnega glasbenega zvezdnika Johna Lennona in Yoko Ono, je prvič postal oče. 50-letni glasbenik in njegova 39-letna dolgoletna partnerka Charlotte Kemp Muhl sta se razveselila sina Aureliusa, njegovo rojstvo pa sta nedavno oznanila tud na družbenih omrežjih. "No, torej ... s Charlotte bi rada sporočila, da sva dejansko ustvarila človeško bitje!" je ob fotografiji zapisal novopečeni očka in dodal: "Ime mu je Aurelius! Hvala!"

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Na objavljeni fotografiji Sean in Charlotte skupaj držita novorojenega sina, vsi trije pa so oblečeni v usklajena črno-bela oblačila. Pod objavo so se hitro zvrstile čestitke številnih glasbenikov. "Oh, Sean, tako zelo sem vesela za vaju," je zapisala Patti Smith, Willow Smith pa je paru čestitala z emojijema srca in sklenjenih rok. Z več srci se je odzval tudi pevec Dominic Fike. Sean je nato delil še nekaj utrinkov, povezanih z rojstvom sina. Objavil je fotografijo, na kateri v naročju drži v belo odejo zavitega Aureliusa, ter fotografijo Charlotte s sinom v bolniški postelji.

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Tudi Charlotte, ki je glasbenica in manekenka, je svojim sledilcem ponudila vpogled v prve dni njihovega življenja v troje. Med drugim je objavila fotografije, na katerih Aureliusa nosi v nosilki med sprehodom po vodi, posnetek spečega novorojenčka ter fotografijo Seana s sinom. "Ustvarila sva človeka!" je zapisala in se v svojem slogu pošalila tudi o prvih izzivih materinstva: "Pomanjkanje spanja vse skupaj naredi še bolj nadrealistično ... Nasveti glede podiranja kupčka so dobrodošli. Predvajava mu Aphex Twin in Stravinskega."