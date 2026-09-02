Sin Johna Lennona prvič postal oče

Sean Ono Lennon, sin pokojnega glasbenega zvezdnika Johna Lennona in Yoko Ono, je prvič postal oče. 50-letni glasbenik in njegova 39-letna dolgoletna partnerka Charlotte Kemp Muhl sta se razveselila sina Aureliusa, njegovo rojstvo pa sta nedavno oznanila tud na družbenih omrežjih. "No, torej ... s Charlotte bi rada sporočila, da sva dejansko ustvarila človeško bitje!" je ob fotografiji zapisal novopečeni očka in dodal: "Ime mu je Aurelius! Hvala!"
Na objavljeni fotografiji Sean in Charlotte skupaj držita novorojenega sina, vsi trije pa so oblečeni v usklajena črno-bela oblačila. Pod objavo so se hitro zvrstile čestitke številnih glasbenikov. "Oh, Sean, tako zelo sem vesela za vaju," je zapisala Patti Smith, Willow Smith pa je paru čestitala z emojijema srca in sklenjenih rok. Z več srci se je odzval tudi pevec Dominic Fike. Sean je nato delil še nekaj utrinkov, povezanih z rojstvom sina. Objavil je fotografijo, na kateri v naročju drži v belo odejo zavitega Aureliusa, ter fotografijo Charlotte s sinom v bolniški postelji.
Tudi Charlotte, ki je glasbenica in manekenka, je svojim sledilcem ponudila vpogled v prve dni njihovega življenja v troje. Med drugim je objavila fotografije, na katerih Aureliusa nosi v nosilki med sprehodom po vodi, posnetek spečega novorojenčka ter fotografijo Seana s sinom. "Ustvarila sva človeka!" je zapisala in se v svojem slogu pošalila tudi o prvih izzivih materinstva: "Pomanjkanje spanja vse skupaj naredi še bolj nadrealistično ... Nasveti glede podiranja kupčka so dobrodošli. Predvajava mu Aphex Twin in Stravinskega."
Sean in Charlotte sta par od leta 2007, spoznala pa sta se dve leti prej na festivalu Coachella. Poleg zasebnega življenja ju povezuje tudi glasba, saj sta skupaj ustvarjala v skupini The Ghost of a Saber Tooth Tiger. Sean je tudi sam stopil po glasbenih stopinjah svojega očeta Johna Lennona in skozi kariero sodeloval pri številnih glasbenih projektih. V preteklosti je razkril, da mu je prav glasba pomagala pri soočanju z očetovo izgubo, saj se je ob učenju njegovih pesmi na kitari počutil povezanega z njim.
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