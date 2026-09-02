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Sin Johna Lennona prvič postal oče

New York, 02. 09. 2026 13.58 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
Tj.Ž.
Sin Johna Lennona prvič postal oče

Družina pokojnega Johna Lennona je dobila novega člana. Njegov 50-letni sin Sean Ono Lennon in dolgoletna partnerka Charlotte Kemp Muhl sta se razveselila prvega otroka, sina, ki sta mu nadela ime Aurelius. Veselo novico sta z oboževalci delila na družbenih omrežjih, kjer sta pokazala tudi prve fotografije novorojenčka.

Sean Ono Lennon, sin pokojnega glasbenega zvezdnika Johna Lennona in Yoko Ono, je prvič postal oče. 50-letni glasbenik in njegova 39-letna dolgoletna partnerka Charlotte Kemp Muhl sta se razveselila sina Aureliusa, njegovo rojstvo pa sta nedavno oznanila tud na družbenih omrežjih. "No, torej ... s Charlotte bi rada sporočila, da sva dejansko ustvarila človeško bitje!" je ob fotografiji zapisal novopečeni očka in dodal: "Ime mu je Aurelius! Hvala!" 

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Na objavljeni fotografiji Sean in Charlotte skupaj držita novorojenega sina, vsi trije pa so oblečeni v usklajena črno-bela oblačila. Pod objavo so se hitro zvrstile čestitke številnih glasbenikov. "Oh, Sean, tako zelo sem vesela za vaju," je zapisala Patti Smith, Willow Smith pa je paru čestitala z emojijema srca in sklenjenih rok. Z več srci se je odzval tudi pevec Dominic Fike. Sean je nato delil še nekaj utrinkov, povezanih z rojstvom sina. Objavil je fotografijo, na kateri v naročju drži v belo odejo zavitega Aureliusa, ter fotografijo Charlotte s sinom v bolniški postelji. 

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Tudi Charlotte, ki je glasbenica in manekenka, je svojim sledilcem ponudila vpogled v prve dni njihovega življenja v troje. Med drugim je objavila fotografije, na katerih Aureliusa nosi v nosilki med sprehodom po vodi, posnetek spečega novorojenčka ter fotografijo Seana s sinom. "Ustvarila sva človeka!" je zapisala in se v svojem slogu pošalila tudi o prvih izzivih materinstva: "Pomanjkanje spanja vse skupaj naredi še bolj nadrealistično ... Nasveti glede podiranja kupčka so dobrodošli. Predvajava mu Aphex Twin in Stravinskega."

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Sean in Charlotte sta par od leta 2007, spoznala pa sta se dve leti prej na festivalu Coachella. Poleg zasebnega življenja ju povezuje tudi glasba, saj sta skupaj ustvarjala v skupini The Ghost of a Saber Tooth Tiger. Sean je tudi sam stopil po glasbenih stopinjah svojega očeta Johna Lennona in skozi kariero sodeloval pri številnih glasbenih projektih. V preteklosti je razkril, da mu je prav glasba pomagala pri soočanju z očetovo izgubo, saj se je ob učenju njegovih pesmi na kitari počutil povezanega z njim.

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