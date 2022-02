Sin Johna Stamosa je po Sagetovi smrti postal oboževalec Polne hiše

Triletni Billy se je zaljubil v serijo, v kateri je v dolga leta blestel njegov slavni oče. Ta je delil posnetek na družbenih omrežjih in ob sinovem navdušenju nad epizodami v šali dodal, da za vse krivi pokojnega Boba Sageta. Igralec je umrl 9. januarja letos, njegova smrt pa je močno prizadela člane igralske zasedbe Polne hiše.

John Stamos je na družbenih omrežjih delil očarljiv posnetek Triletnega sina. Mali Billy je pred kratkim odkril epizode serije Polna hiša, zahvaljujoč liku pokojnega Boba Sageta pa nanizanko spremlja z velikim veseljem.

icon-expand John Stamos FOTO: AP

58-letni igralec je sledilce razveselil z objavo, na kateri lahko vidimo malčka, ki spremlja eno od zgodnejših epizod serije, ki je nekoč kraljevala na mreži ABC. Polna hiša je bila na sporedu med letoma 1987 in 1995. Billy se ob ogledu močno zabava in to tudi komentira, še posebej všeč pa mu je prizor med stricem Jessejem in Dannyjem Tannerjem, torej njegovim očetom in pokojnim igralskim kolegom, ki je v 66. letu nenadoma umrl 9. januarja letos.

Stamos je pripisal, da sina nanizanka ni nikoli kaj posebej zanimala, kar mu je na nek način popolnoma ustrezalo: ''Bob je umrl in sedaj je čisto obseden,'' je dejal in v šali dodal: ''Krivim Boba!'' Pod objavo so se zvrstili številni komentarji. Nekateri od njih so namignili tudi, da si malček, ki se je rodil v igralčevem zakonu s Caitlin McHugh, z likom Jesseja deli nekaj podobnosti: ''Ima njegovo pričesko!''

icon-expand Polna hiša FOTO: Profimedia