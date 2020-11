Sin Johna Travolte dopolnil 10 let: Rad te imam

"Vse najboljše, Benjamin!! Za najprijaznejšega fanta na svetu, neizmerno sem srečna, da te imam v svojem življenju. Čeprav sem tvoja starejša sestra, me vsak dan tako veliko naučiš," je zapisala 20-letna Ella."Si moj najboljši prijatelj in rada te imam do lune in nazaj,"je še dodala.

66-letni igralec na družbenih omrežjih ne deli pogosto fotografij svojih otrok. Prejšnji mesec je objavil eno starejšo fotografijo, ko je bil Ben še dojenček, na njej pa pozira v naročju svoje starejše sestrice Elle.