Sin ju je znova združil

Max Muñiz je imel v šoli nastop, kjer je ob spremljavi na klavir zapel pesem You're Still The One, ki jo v originalu izvaja Shania Twain .Ni znano, ali je nastopila tudi Maxova sestra.

Pravijo, da jabolko ne pade daleč od drevesa in v družini Lopez in Muñiz to še kako drži. Max , sin glasbenikov Jennifer Lopez in Marc Anthony , je glasbeni talent očitno podedoval po svojih starših. Tako kot njegova sestra Emme , ki je s svojim vokalom pred dnevi navdušila celo Alicio Keys.

''Tisti, ki znajo, to počnejo. Tisti, ki ne zna, sedi med tistima dvema, ki to znata in je raje tiho,'' je na Instagramu iskreno zapisal Alex in zraven dodal hashtag #nisempevec ter s tem proznal, da nima posluha. Ob tem je objavil posnetek, v katerem nastopajoči v ozadju prepevajo uspešnico I Will Always Love You.Med drugim lahko vidimo, da Alex sedi med svojo zaročenko in njenim nekdanjim možem.

To pa ni prvič, da so se vsi trije srečali zaradi otrok. Junija 2018 so se J.Lo, Alex Rodriguez in Marc Anthony udeležili plesnega nastopa Emme, kjer sta nastopili tudi Alexovi hčerki Ella in Natasha. Fotografija s prireditve je takrat hitro zaokrožila po družbenih omrežjih.