Sin Katie Price postal ambasador britanske organizacije za avtizem

17-letni Harvey Price je po poročanju The Daily Mailpostal ambasador britanske organizacije za avtizem Anna Kennedy Online. Sin medijske osebnosti Katie Price že od rojstva trpi za redko genetsko motnjo, Prader Vilijevim sindromom, zaradi katerega je bil pogosto tarča posmehovanja in nadlegovanja. Za omenjeni sindrom sta v prvih dveh letih življenja značilni motnji v hipotalamo-hipofizni osi in huda hipotonija oziroma znižan mišični tonus, v otroški in odrasli dobi pa ga spremljajo pojav prenajedanja in tveganje za razvoj morbidne debelosti. Pogoste so tudi učne, vedenjske in psihiatrične težave.