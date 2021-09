Sin Kelly Clarkson zaradi male potrebe prekinil petje Chrisa Martina

Chris Martin in Kelly v duetu s pesmijo Whitney Houston I Wanna Dance With Somebody (na spodnjem posnetku pri dveh minutah 15 sekundah):

Za začetek je Chris svoji kolegici predlagal, da zapojeta uspešnico Whitney Houston , katere pesmi obožuje tudi Kelly. "Še nikoli me ni intervjuval kdo, ki bi bil boljši pevec od mene," je Chris svoji glasbeni kolegici vrnil kompliment in jo spravil v rahlo zadrego. Kelly, zmagovalka prvega šova Ameriški idol leta 2002, pa je njegovo trditev na nek način upravičila s petjem v živo, saj je znova dokazala, da ima enega najboljših vokalov.

"Hvala, ker si me povabila v svojo oddajo," se je Chris takoj na začetku zahvalil simpatični voditeljici Kelly, ki je ob njegovih besedah zardela kot kakšna najstnica. "O moj bog. Tvoj naglas. Zelo si srčkan. Rada te imam ... Zelo si talentiran. Najboljši del moje službe je ta, da lahko spoznavam tudi glasbene heroje," je iskreno priznala Kelly, ki je seveda opazila, da je 44-letni glasbenik v studio prinesel kitaro, in ga takoj povprašala, ali bo njej in občinstvu zapel kakšno pesem svoje skupine Coldplay.

Verjetno ni treba posebej poudariti, da se najde marsikatera oboževalka, ki se ji zdi angleški naglas Chrisa Martina še posebej seksi. In niso edine, saj mu je podlegla tudi Kelly Clarkson , ki je priljubljenega glasbenika in frontmana skupine Coldplay gostila v svoji oddaji Kelly Clarkson Show.

Čeprav sta imela na začetku dueta nekaj težav – Chris je dejal, da je zafrknil, saj je pri spremljavi zaostajal za Kelly – sta hitro ujela ritem in navdušila v skupnem duetu. Poleg te pesmi sta zapela še Pony (Ginuwine) in balado skupine Coldplay Green Eyes. Po koncu pesmi je angleški zvezdnik dejal: "Lahko bi šla skupaj na turnejo," Kelly pa je resno nadaljevala: "Če boš kdaj potreboval spremljevalno vokalistko – jaz znam vse tvoje pesmi!"

Nato je Chris Kelly presenetil z akordi njene uspešnice Since U Been Gone iz leta 2004. Chris je iskreno priznal, da se je pesem naučil od Maxa Martina, ki je pesem tudi napisal in produciral. Kelly se ni pustila prositi in se je hitro odzvala na pobudo. Občinstvo v studiu je bilo navdušeno, nasmejani Chris pa je med igranjem dejal: "Všeč mi je." Ko se srečata dva tako izjemna glasbena talenta – Chris s kitaro in Kellyjin vokal – se ustvari posebna kemija in marsikateri od njunih oboževalcev ne bi imel nič proti, če bi se skupaj zaprla v studio in zapela še kak duet.

Chris Martin in Kelly v duetu s pesmijo Since U Been Gone (na spodnjem posnetku pri dveh minutah in 40 sekundah):