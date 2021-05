Sin košarkarja LeBrona Jamesa je zaključil osnovno šolo

36-letni košarkar LeBron James je na družbenem omrežju Instagram delil fotografijo sina Bryca Maximusa , ki je zaključil osnovno šolo. James je ob fotografiji sina z ženo zapisal: "Čestitam svojemu fantu Brycu Maximusu ob končani osnovni šoli. Sledi srednja šola. Ponosen sem nate, sin! Še naprej bodi med najboljšimi." Na koncu je dodal ključnik z besedama JamesGeng in simbol kronice.

Jamas, ki skupaj s prijateljem in poslovnežem Maverickom Carterjem vodi pogovorno oddajo The Shop: Uninterrupted , je pred kratkim spregovoril o odnosu s svojima sinovoma. 41-letni Carter je prijatelja med pogovorom vprašal, ali je sinovoma sploh mar, da je odličen košarkar. James je na to vprašanje odgovoril: "Ne. Zaradi tega sem včasih tudi žalosten."

Oče treh je nato nadaljeval: "Rečem, oče je tukaj. Vem, da sem pogosto zdoma, ampak ko sem doma, bi rad dobil objem ali nekaj. Razumeš, kaj mislim? Kaj se dogaja, mi lahko kdo izkaže vsaj malo ljubezni?" Košarkar je o sinovih še dejal: "Nato se spomnim sebe, ko sem bil star 13 in 16 let. En vozi, ima vozniški izpit in rastejo mu dlake na prsih."

James pa ima še hčer, o odnosu z njo pa je Carterju povedal: "Potem je tukaj še moja hči, ki me ima zelo rada. Kar koli se dogaja, ona je nora name. Ampak njena mama ima posebno mesto v njenem srcu, tako da jaz sedim sam in razmišljam 'Kaj pa jaz?' Si pozabila na svojega očija?"