Sin Kourtney Kardashian spregovoril o namigih, da je sin Justina Bieberja

Na družbenih omrežjih že več kot desetletje krožijo govorice o tem, da naj bi bil oče Reigna Disicka , sicer sina Kourtney Kardashian in Scotta Disicka , lahko Justin Bieber . V zakonu zvezdnikov je v času Kourtneyjine nosečnosti namreč že močno škripalo, prav tako se je zvezdnica tedaj veliko družila z Bieberjem.

Govoric ni potrdil nihče od vpletenih, je pa zdaj o tem prvič spregovoril desetletnik. V javljanju v živo skupaj z Alabamo Barker in Scooterjem Jacksonom so gledalci znova privlekli vprašanje na plano."Ne, ni. Prisežem, da Justin Bieber ni moj oče. Scotty ... Scotty je moj oče. Ne vem, koliko je bila stara moja mama, ampak mislim, da je bil Justin Bieber star 16 let, ko sem se rodil. Mislim, da moja mama tega ne bi storila," je dodal.

Kourtney in Scott imata skupaj tri otroke – poleg Reigna tudi 15-letnega Masona in 12-letno Penelope. Leta 2016 je več virov portalu People potrdilo, da naj bi se Kourtney in Justin dobivala.