Sin kraljice Camille: Njeno življenje se je popolnoma spremenilo

Tom Parker Bowles , sin kraljice Camille, je dejal, da je njegova mama doživela popolno življenjsko spremembo po tem, ko je bila okronana. 49-letni pisatelj in kritik je med nedavnim intervjujem dejal, da so se njeni upokojitveni načrti bistveno spremenili zdaj, ko je kraljica. V oddaji The Chris Evans Breakfast Show na radiu Virgin je Tom dejal, da je njegova 77-letna mama še vedno ista oseba, kot je bila, preden je postala kraljica, vendar ima dandanes veliko bolj zaseden urnik. "Njeno delo se je močno spremenilo. Večina ljudi gre v pokoj pri njenih letih, ona pa ima ogromno dela," je pojasnil.

Tom je razkril, da njen novi naziv ni vplival na njeno strogo delovno etiko. "Je zelo delovna. Bila je odlična mati. Ko moraš nekaj narediti, ti reče: Samo nadaljuj s tem, naredi to, ne govori o tem, ne jamraj o tem," je povedal. Dejal je tudi, da sta Camilla in Charles strokovnjaka za iskanje gob."Poznam samo tri vrste gob. Moja mama in kralj sta dobra gobarja, mikologa. Resnično vesta veliko o njih. Na Škotskem jih nabirava skupaj z mamo, vendar ona jih pozna, ve, katere so užitne, namreč če izbereš napačno, lahko umreš."

Prejšnji mesec je Tom omogočil vpogled tudi v njune prehranjevalne navade, zanimive podrobnosti in dnevno rutino matere in očima. "Jesta preprosto, zdravo in sezonsko hrano," je dejal in dodal, da je monarhova shramba napolnjena s sezonskim pridelkom kraljeve družine. Povedal je tudi, da Charles sploh ne je kosila in bo pogosto preskočil obrok v korist sproščenega popoldanskega čaja s svojo ženo, medtem ko Camilla ponavadi obeduje lahka kosila, kot sta piščančja juha ali dimljen losos. Povedal je tudi, da par pogosto raje obeduje stran od uradnega pompa in vseh okoliščin.