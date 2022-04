Sin Kylie Jenner še vedno brez imena

Najmlajša sestra družine Kardashian - Jenner , ki je 2. februarja s partnerjem Travisom Scottom pozdravila novega družinskega člana, sina, ki ga je prvotno poimenovala Wolf Webster , po dobrih dveh mesecih še vedno ni našla novega imena za svojega prvega sina in drugega otroka. "Ničesar nisva še uradno spremenila, zato ne želim javno naznaniti imena in ga nato potencialno zopet spremeniti," je pojasnila Kylie Jenner .

Prvotno ime, ki ga je zvezdnica razkrila dober teden dni po rojstvu otroka, je nato slab mesec kasneje opustila in na svojem profilu na Instagramu priznala, da s Travisom nista čutila, da je to prava izbira za njunega otroka. Da je dvomesečni dojenček še vedno brez imena, so zvesti in pozorni sledilci opazili na Instagramu Jennerjeve polsestre Khloe Kardashian, ki je v sklopu hčerinega praznovanja rojstnega dne za vse udeležence pripravila darilne pakete, na katerih je bilo zapisano ime prejemnika. In medtem ko je bil rožnat darilni paket naslovljen na Kyliejino hčerko Stormi, je bil moder paket za njenega sina naslovljen na otroka Websterja, s čimer se je Kardashianova oprla na otrokov priimek, ki bo najverjetneje ostal enak prvotnemu.