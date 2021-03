Sin Lepe Brene prestavil poroko

22-letni Viktor Živojinović in njegova zaročenka Sandra Miljaković si ne želita imeti intimne poroke, ampak veliko gala poročno slavje, podobno tistemu, kot sta ga imela Viktorjev starejši brat Filip Živojinović in 25-letna pevka Aleksandra Prijović.

Srbski mediji pišejo, da sta se bodoča ženin in nevesta sprva želela sprehoditi do oltarja spomladi, a sta se zdaj odločila, da počakata do maja 2022. 60-letna Lepa Brena in njen tri leta mlajši mož Slobodan Boba Živojinovićse z njuno odločitvijo strinjata.

"Načrtujemo slavje s 500 gosti. V družini Živojinović nas je veliko, zato moramo najti velik prostor na prostem. Poroke ne bomo organizirali, dokler se razmere s koronavirusom ne umirijo. Sandre in mene čakanje ne moti, saj se obnašava, kot da sva že poročena," je Viktor povedal za srbske medije in dodal:"Sandra mi je pri vsem v veliko oporo. Družina je nad mojo izbiro navdušena in ima o njej za povedati le lepe besede. Lepo je, ko najdeš osebo, ki ti ustreza."

Mimogrede, Brena in Slobodan bosta Viktorjevo poroko financirala in pri tem ne bosta skoparila pri nobeni malenkosti.