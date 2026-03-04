Sin Liama Neesona prestal operacijo srca zaradi redke prirojene srčne napake

Sin igralca Liama Neesona, Daniel Neeson, je na družbenem omrežju sporočil, da je zaradi prirojene redke srčne napake prestal operacijo srca. 29-letnik je s svojimi sledilci delil fotografije iz bolnišnice, na katerih je ob njem zaročenka Natalie Ackerman, ob njih pa dodal daljši zapis, v katerem je razložil, za kakšno srčno napako gre, in opozoril, kako pomembno je razumeti svoje zdravje.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči piškotke

"Približno dva odstotka ljudi se rodi s to srčno napako, večina pa jih niti ne ve za svoje stanje. Lahko mine več let, preden začne zaklopka pešati ali se srčna aorta razširi," je zapisal in razkril, da je sam vsake pol leta opravil kardiološke preglede, s katerimi so zdravniki spremljali delovanje njegovega srca. "Sčasoma se je pojavila huda dilatacija levega prekata, aorta pa se je povečala. Vedel sem, da to pomeni posredovanje zdravnikov. Nekateri ljudje s prirojeno bikuspidalno aortno zaklopko so operirani šele pozneje v življenju, jaz pa nisem imel te sreče," je nadaljeval 29-letnik.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči piškotke

"Nič te bolj ne opolnomoči kot razumevanje lastnega zdravja, ohranjanje dobre kondicije in načrtovanje. Pri zdravju je treba biti proaktiven in ne reaktiven. Spoznanje, da je največji življenjski izziv v resnici znotraj tebe, je zelo nenavadno," je zapisal in se zahvalil zdravnikom in osebju, ki je poskrbelo zanj. "Okrevanje je lepo in zahteva potrpljenje, ki je nagrajeno. Vedno skrbite zase in poslušajte svoje telo. Vsakdo bi moral na pregled h kardiologu, tudi če nimate nobenih težav. Najpomembneje pa je, da živite v sedanjosti. Ne živite v strahu. Ko se naučite plesati z njim, je vesolje na vaši strani," je zaključil igralčev sin iz zakona s pokojno igralko Natasho Richardson.