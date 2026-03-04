Sin Liama Neesona prestal operacijo srca zaradi redke prirojene srčne napake

Sin igralca Liama Neesona, Daniel Neeson, je na družbenem omrežju sporočil, da je zaradi prirojene redke srčne napake prestal operacijo srca. 29-letnik je s svojimi sledilci delil fotografije iz bolnišnice, na katerih je ob njem zaročenka Natalie Ackerman, ob njih pa dodal daljši zapis, v katerem je razložil, za kakšno srčno napako gre, in opozoril, kako pomembno je razumeti svoje zdravje.
"Približno dva odstotka ljudi se rodi s to srčno napako, večina pa jih niti ne ve za svoje stanje. Lahko mine več let, preden začne zaklopka pešati ali se srčna aorta razširi," je zapisal in razkril, da je sam vsake pol leta opravil kardiološke preglede, s katerimi so zdravniki spremljali delovanje njegovega srca.
"Sčasoma se je pojavila huda dilatacija levega prekata, aorta pa se je povečala. Vedel sem, da to pomeni posredovanje zdravnikov. Nekateri ljudje s prirojeno bikuspidalno aortno zaklopko so operirani šele pozneje v življenju, jaz pa nisem imel te sreče," je nadaljeval 29-letnik.
"Nič te bolj ne opolnomoči kot razumevanje lastnega zdravja, ohranjanje dobre kondicije in načrtovanje. Pri zdravju je treba biti proaktiven in ne reaktiven. Spoznanje, da je največji življenjski izziv v resnici znotraj tebe, je zelo nenavadno," je zapisal in se zahvalil zdravnikom in osebju, ki je poskrbelo zanj.
"Okrevanje je lepo in zahteva potrpljenje, ki je nagrajeno. Vedno skrbite zase in poslušajte svoje telo. Vsakdo bi moral na pregled h kardiologu, tudi če nimate nobenih težav. Najpomembneje pa je, da živite v sedanjosti. Ne živite v strahu. Ko se naučite plesati z njim, je vesolje na vaši strani," je zaključil igralčev sin iz zakona s pokojno igralko Natasho Richardson.
Bikuspidalna aortna zaklopka je najpogostejša prirojena srčna napaka, pri kateri ima aortna zaklopka namesto običajnih treh (kuspisov) le dva. Ta nenormalna struktura lahko povzroči zožitev zaklopke (stenozo), njeno uhajanje (regurgitacijo) ali oboje. Posledično lahko pride do povečanega napora za srce, kar lahko vodi do razširitve levega prekata, srčnega popuščanja in drugih srčnih težav, če ni ustrezno zdravljena.
Natasha Richardson je bila britanska igralka, znana po vlogah v filmih kot so 'Morilec med nami', 'Veleposlanik' in 'V dobri družbi'. Bila je hči igralke Vanessse Redgrave in režiserja Tonyja Richardsona ter članica znamenite gledališke družine Richardson-Redgrave. Bila je tudi poročena z igralcem Liamom Neesonom, s katerim je imela dva sinova, vključno z Danielom Neesonom. Natasha Richardson je tragično preminila leta 2009 po padcu med smučanjem v Kanadi.
Dilatacija levega prekata je stanje, pri katerem se levi prekat srca nenormalno razširi ali poveča. To se pogosto zgodi kot posledica povečanega obremenjevanja srca, na primer zaradi težav z zaklopkami (kot je bikuspidalna aortna zaklopka), visokega krvnega tlaka ali drugih srčnih bolezni. Ko se levi prekat razširi, se lahko stene srca stanjšajo, kar oslabi njegovo sposobnost učinkovitega črpanja krvi po telesu, kar lahko vodi do srčnega popuščanja.
