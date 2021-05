Sin Lise Kudrow mislil, da je njegova mama Jennifer Aniston

"Bil je malce zmeden in vem, da je bil obseden z Jen Aniston," je pogovor o tej temi začel voditelj, O'Brien. "Vedno je kar poletel v njeno naročje," je dejala Kudrowova. "Zmeraj sem bila vesela, če je Julian čutil povezavo do koga in so tudi ti ljudje imeli radi njega. Ampak ko sva bila doma in je gledal televizijo, je dejal, da je mami, ko je zagledal Jen," je še povedala igralka.

Zvezdnica je priznala tudi, da je ta situacija v njej vzbudila določeno nelagodje in vprašanja. "Sem precej analitična oseba, zato sem razmišljala, če si on želi, da bi bila Jennifer njegova mama, in ali imata nekakšno duševno povezavo, ki je jaz s svojim sinom nimam,"se je pošalila Lisa, ki je znana po svojem humorju.