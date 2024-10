Sin Matthewa McConaugheyja po očetovih stopinjah: snema svoj prvi film

Jabolko ne pade daleč od drevesa in večkrat se zgodi, da gredo otroci po stopinjah svojih staršev, četudi si morda le-ti tega ne bi želeli. Tako se je zgodilo tudi v družini igralca Matthewa McConaugheyja. Njegov najstarejši sin se je namreč odločil, da se bo preizkusil v vlogi igralca. 16-letni Levi se tako trenutno mudi na snemanju filma Way of the Warrior Kid, njegov mentor pa je nihče drug kot njegov slavni oče.

Kakršen oče, takšen sin. Tako bi lahko rekli za družino Matthewa McConaugheyja, saj se je njegov najstarejši sin odločil, da se želi tudi sam preizkusiti v igralstvu. Mladi Levi si več kot očitno želi po stopinjah svojega slavnega očeta, s snemanjem svojega prvega filma pa je začel nedavno.

Oče in sin sta se na snemanju skupaj mudila že konec avgusta.

16-letnik bo sodeloval v filmu Way of the Warrior Kid, na snemanju pa je bil z njim tudi njegov slavni oče. Kot je bilo razvidno iz videa, ki ga je objavil portal TMZ, je bil prav 54-letnik tisti, ki je sina miril in mu dajal nasvete na snemanju oziroma je bil njegov mentor. Najstnik je namreč deloval nekoliko živčen, slavni oče pa mu je pomagal s kratkim klepetom na plaži Mission Beach v San Diegu.

Po poročanju tujih medijev zvezdnik sicer ni vključen v produkcijo in nastajanje samega filma. Mladenič je dobil stransko vlogo, zaigral pa bo ob boku vzhajajoče igralke Ave Torres. V igralski zasedbi so tudi Chris Pratt, Linda Cardellini in Jude Hill.

Igralec z ženo Camilo Alves in njunimi tremi otroki